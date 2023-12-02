السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تعرف على معلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، تنقل مباراة الأهلي ويانج افريكانز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

 وأسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري علي محمد علي ومن المقرر أن تبدأ المباراة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويمتلك النادي الأهلي في رصيده ثلاث نقاط من فوز علي فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بينما لا يمتلك يانج افريكانز اي نقاط بعدما تلقي الهزيمة في المباراة الأولي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتذاع مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني على قناة  bien sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة يانج افريكانز اليوم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني
الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور
الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

ويمتلك الأهلي فى رصيده ثلاث نقاط من فوز في الجولة علي ميدياما الغاني، بينما انهزم الفريق التنزاني أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى ولا يمتلك اي نقاط.

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فيما يخوض مباراته الثانية أمام يانج أفريكانز اليوم السبت، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر  في مباراة واحدة.

والتقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

Advertisements

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة  ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

1- الأهلي 3 نقاط 

2- شباب بلوزداد الجزائري  3 نقاط 

3- ميدياما الغاني  بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني  بدون نقاط 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز علي محمد علي شبكة قنوات بي ان

مواد متعلقة

الأهلي يواجه يانج أفريكانز لصدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يفوز 2-1 على مونزا في الوقت القاتل

أبو العينين شحاتة مديرًا فنيًا لفريق جمهورية شبين ويقود الفريق بدوري المحترفين

مجموعة الأهلي، ميدياما الغاني يفوز 2-1 على شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

أرقام وليد سليمان مع الأهلي في عيد ميلاده الـ 39

تاريخ مواجهات الأهلي ضد ميجيل جاموندي مدرب يانج أفريكانز

أول تعليق من محمد عبدالمنعم بعد إصابته في مران الأهلي

دوري المؤتمر الأوروبي، آينتراخت يخسر 1-2 أمام باوك ومرموش يسجل هدفا

الأكثر قراءة

زحام شديد ومشاجرات للحصول على كيس سكر بـ 27 جنيه في العجمي (صور)

داليا زيادة تستفز المصريين مجددًا وتردد مزاعم الاحتلال، والنشطاء: كم دفعت لك إسرائيل؟

قرار جديد من الرئيس الفرنسي لتجديد الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم في دبي (فيديو وصور)

بدء التحقيق مع موظف بتهمة استقطاب الشواذ في الدقهلية

موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري الأبطال

أفضل 10 سيارات ملاكي في 2023

السيسي يلتقي رئيسي أرمينيا وليتوانيا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

شعبولا الذي وصفته أمريكا براعي الكراهية لإسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالمتاعب والصعوبات

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

المزيد
الجريدة الرسمية