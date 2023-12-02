زحام شديد ومشاجرات للحصول على كيس سكر بـ 27 جنيه في العجمي (صور)

شهدت عدد من فروع السوبر ماركت بحي العجمي، غربي الإسكندرية، زحاما شديدا من أجل الحصول على كيس سكر يزن كيلو جراما بعد أن علم الأهالي بوجود سكر بسعر ٢٧ جنيها، والذي ينفد سريعا في حين يباع في باقي المحال بـ ٥٠ جنيها.

وتسبب الزحام الشديد في إغلاق الفرع لمنع التكدس داخله وبات الزحام خارجه وسط مشادات وشد وجذب للدخول من أجل الحصول على كيس سكر، واستعانت المحلات بالأمن لمنع الزحام والمشاجرات أمام فرع السوبر ماركت.

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وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية قامت بتوجيه ٦ سيارات نقل محملة كل سيارة ٥ أطنان سكر لتباع للمواطنين بسعر ٢٧ جنيها تفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق.

وتم توجيه السيارات للأحياء الآتية:

حى شرق (عزبة القلعة وسيدى جابر الشيخ )

حى غرب ( بشاير الخير)

جهاز ومدينة برج العرب الجديدة ( الحى الثامن )، العجمي، برج العرب، العامرية ثان