السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

طرح 500 طن سكر بالأسواق بسعر 27 جنيها بـ39 منفذا والقواقل التموينية بأسوان (صور)

سكر فى اسوان، فيتو
سكر فى اسوان، فيتو

 أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم التنسيق مع  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تم تخصيص كمية من السكر المعبأ بإجمالى ٥٠٠ طن من مصنع سكر إدفو لتوزيعها على المواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة وتحت إشراف مديرية التموين بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

 

 

كما وجه الشكر لوزير التموين لاستجابته بتوفير هذه الكميات من السكر لأبناء محافظة أسوان لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة الأساسية، وهو الذى يتطلب وضع خطة عمل لتوزيعها هذه الكميات لكسر الاحتكار ووصولها إلى المستحقين دون أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

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ومن جانبه أكد خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان سيتم توزيع كميات السكر المخصصة من خلال 33 مجمعا استهلاكيا تابعين للشركة المصرية، بالإضافة إلى 6 منافذ تابعين لمديرية الزراعة، وكذا القوافل التموينية التي ستجوب القرى والنجوع بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية، فضلًا عن توزيعها في بعض سلاسل الهايبر ماركت بنفس السعر المقرر.

 أشار إلى استمرار الحملات التموينية لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق وخاصة للسلع الأساسية حيث أسفرت عن تحرير عدد ٤٨ محضر جنح بعد ضبط كميات من السكر بمخازن عدد من تجار السوق السوداء وصلت إلى ٤٩ طنا، علاوة على 8 أطنان من الدقيق البلدي مخابز.

 

 

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