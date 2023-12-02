السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين بحدائق أكتوبر

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

 توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولته بمدينة "السادات"، لتفقد الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة "حدائق أكتوبر" وتسليم بعض العقود للمستفيدين، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة.

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وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا المشروع الضخم، الذي أصبحت وحداته تملأ كل المدن الجديدة، والمحافظات، بل والقرى أيضا، ليكون هو إحدى آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير وحدات سكنية لائقة في مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات، لشريحة محدودي الدخل والشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعى هذه المبادرة، والداعم لها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بأفضل جودة ممكنة، ورفع معدلات التنفيذ.

وعرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة "حدائق أكتوبر" حتى 30 نوفمبر 2023، حيث أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 97668 وحدة سكنية، وجار تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة، ليكون إجمالي الوحدات نحو 140 ألف وحدة، كما لفت إلى أن إجمالي المُخصص يبلغ 93892 وحدة سكنية، وجار التخصيص لباقي الوحدات.

وحول موقف الإسكان المتوسط بالمدينة، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه جار تنفيذ 5256 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "محور متوسطي الدخل" بمدينة حدائق أكتوبر بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبلغ التنفيذ نسبا متقدمة، موضحا أن المشروع يتكون من عدد ٢١٩ عمارة، مضيفًا أن مساحات الوحدات تتنوع بين (١٠٠ - ١١٠ - ١٢٠ م٢).

وأوضحت مي عبد الحميد، أن رئيس الوزراء يتفقد ويسلم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر "حدائق أكتوبر" من أكبر المدن التي تستوعب وحدات سكنية ضمن المبادرة، حيث يتم تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من نحو 97 ألف وحدة، مؤكدة أن نسبة التنفيذ بوجه عام بلغت 70%، وسيتم تسليم عدد 35 ألف وحدة تباعًا خلال العام المقبل، مُنوهة إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من نسبة كبيرة قبل الموعد المحدد، كما يوجد 10 آلاف وحدة جديدة يتم طرحها للتنفيذ الجديد.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المدينة تشهد حجم استثمارات كبير جدًا، مؤكدة أن ذلك يصُب في مصلحة قاطني المدينة، ويزيد عدد الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بها. ونوهت إلى وجود نحو 4 ملايين فرصة عمل (بشكل مباشر وغير مباشر) على مستوى المبادرة، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ أكثر من مليون وحدة فيما بعد بدعم الدولة والحكومة.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" للمستفيدين.

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التمويل العقاري الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي

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