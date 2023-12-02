إقبال المصريين على لجان الانتخابات في الولايات المتحدة رغم ساعات العمل

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأميركية شهدت أمس إقبالا كثيفا من المواطنين على مقار الانتخابات الرئاسية بالرغم من أن الجمعة يوم عمل لكن المصريين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح الدكتور جمال سلامة، خلال لقاء إعلامي، أن الانتخابات حق لكل مواطن لاثبات ارتباطهم بهذا الوطن، لافتا إلى أن مؤشر إقبال المصريين بالدول العربية مشرف للغاية، أن فكرة الانتخابات بالرقم القومي للمصريين العاملين بالخارج والمقيمين أو الزائرين فهي تعتبر تسهيلات على المصريين ويحق له أن يدلي بصوته في أقرب لجنة انتخابية، ويمكن للمصري الذي قد انتهت فترة صلاحية بطاقته الشخصية يستطيع أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية تسهيلا للعاملين بالخارج.

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وأكد السفير محمود زايد سفير مصر في أستراليا: أنه لا توجد أي صعوبات وعملية الاقتراع تجري بكل سلاسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”: أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التسهيلات اللازمة لعملية الاقتراع.

تسهيل عملية تصويت المصريين

ولفت إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل تصويت أبناء الجالية المصرية في أستراليا.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.