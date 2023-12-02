إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى سيارة "تمانية" بطريق الصعيد الزراعي بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقع حادث تصادم بين سيارة "تمانية" بأخرى نصف نقل بطريق الصعيد الزراعي بالتحديد أمام عزبة الفواريقة التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين أن حادث التصادم بين السيارتين يرجع بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جميعهم مقيمين في مركز أبوقرقاص.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص العام جنوب المحافظة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.