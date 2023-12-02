السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

قمة مصرية إيطالية بدبي، السيسي وجورجيا ميلوني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين واستغلال الآفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة، فضلًا عن تعظيم التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والتنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية بالشكر إلى مصر على دورها الرائد في دفع جهود السلام في المنطقة، والذي تجسد في استضافتها لقمة القاهرة للسلام.

واستعرض الرئيس نتائج الاتصالات والجهود المكثفة التي تقوم بها مصر من أجل استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته لوقف هذا التصعيد، وذلك بهدف إتاحة المجال للجهود الدبلوماسية للدفع نحو معالجة الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية واستعادة مسار عملية السلام. 

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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