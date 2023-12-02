القومي لحقوق الإنسان: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالخارج لم يشهد أى معوقات

تابعت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2023- 2024 والتى تتم على مدار ثلاثة أيام.

بدأت اللجان الانتخابية بفتح مقاراتها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بسفارات مصر وقنصلياتها والبالغ عددها 137 سفارة وقنصلية مصرية فى 121 دولة حول العالم، وفقًا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بشأنها، وتم بدء الإقتراع فى دولة نيوزلاندا ثم إستراليا واليابان وتلتها كافة اللجان الانتخابية بالخارج، على أن تختتم اللجان أعمال الاقتراع فى اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

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وأكد السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يعمل على متابعة الاستحقاق الدستوري في كافة الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم على المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة بالدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين وبخاصة دول الخليج.

انتخابات رئاسة الجمهورية

كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري وأن المجلس في تعاون دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

القومى لحقوق الإنسان يتابع انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة، وقال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الغرفة، من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لضمان سريان عملية الاقتراع بانتظام، دون تسجيل معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية حتى ساعة صدور البيان. وكذلك تم رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية.



وتأتي متابعة المجلس لهذا الإستحقاق الدستوري استكمالًا للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق فى المشاركة فى الشأن العام وحق الانتخاب والترشح.

ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الانتخابية وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها، وستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.