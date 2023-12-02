وليد فواز يكشف سر زيادة وزنه في الفترة الأخيرة

كشف الفنان وليد فواز الكثير عن تفاصيل مسلسله الجديد “حق عرب" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد العوضي، والذي من المنتظر أن يشارك به في دراما رمضان 2024، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد.

وقال وليد فواز عن المسلسل «بعمل مع أحمد العوضي مسلسل «حق عرب» بطولة الفنان رياض الخولي، من إنتاج سينرجي»، وأضاف قائلًا: «مسلسل حق عرب هيكون في خناقة مع أحمد العوضي ومفيش ود خالص بين الإثنين في المسلسل زي فريد شوقي ومحمود المليجي، والصراع هيكون في منطقة الجمالية».

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وبشأن الخروج من الشخصية لأخرى، علق وليد فواز قائلا: «أنا مع الخبرة والشغل الكثير بقيت أعرف أتعامل مع كل دور لوحده وازاي أخرج من الشخصية، والتمثيل الاحترافي لازم يكون فيه فصل للشخصيات مع أنه شيء مرهق، ومع الخبرة والدراسة بعرف أعدي».

وتابع فواز: «جت عليا فترة قعدت فيها في البيت لكني رجعت تاني بعد ما اكتشف الأخطاء واشتغلت عليها ورجعت تاني».

وبشأن وزنه الزائد، استكمل قائلا: «بقدر اخس لو الدور محتاج وزن أقل وبطمن الجمهور أني هقدر ارجع تاني، وأنا شخص اجتماعي وبحب أسافر مع أصحابي واكتشاف الأماكن الجديدة، وبنصح أي حد نفسه يسافر في الشتا يروح سيوة أو أسوان، واللي سافر خارج مصر هو اللي يقدر يحس بالحنين للوطن.