السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

الغذاء يحتل مركز الصدارة في مؤتمر المناخ 28.. قادة العالم يوافقون على أول إعلان بشأن الزراعة والعمل المناخي.. وتخصيص 200 مليون دولار لأنظمة الابتكار الزراعي

المشاركون في إعلان
المشاركون في إعلان الزراعة والغذاء،فيتو

 احتل الغذاء مركز الصدارة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أمس، عندما وقع 134 من قادة العالم على إعلان تاريخي بشأن الزراعة والغذاء والعمل المناخي، وسيتم حشد أكثر من 2.5 مليار دولار من التمويل لدعم الأمن الغذائي مع مكافحة تغير المناخ.

ويساعد "إعلان الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي"، وهو الأول من نوعه لعملية مؤتمر الأطراف - على تعزيز النظم الغذائية وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتقليل الانبعاثات العالمية والمساهمة في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ.

Advertisements

 وتضم الدول الـ 134 الموقعة على الاتفاقية أكثر من 5.7 مليار نسمة وما يقرب من 500 مليون مزارع، وتنتج 70% من الغذاء الذي نأكله، وهي مسؤولة عن 76% من جميع الانبعاثات الناجمة عن النظم الغذائية العالمية.

 

علاج التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ

 وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤول البيئة وCOP 28 للنظم الغذائية إنه لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، إذا لم تعالج بشكل عاجل التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ.

وأضافت مريم أنه يجب على البلدان أن تضع النظم الغذائية والزراعة في قلب طموحاتها المناخية، ومعالجة الانبعاثات العالمية وحماية حياة وسبل عيش المزارعين الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، متابعة أن التزام البلدان في جميع أنحاء العالم اليوم سيساعد في بناء نظام غذائي عالمي مناسب للمستقبل.

 

أهمية الموافقة على الإعلان العالمي بشأن الزراعة والغذاء والعمل المناخي

وستساعد الموافقة على الإعلان في تعزيز النظم الغذائية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والحد من الانبعاثات العالمية، والمساهمة في المعركة العالمية ضد الجوع، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). ويؤكد الإعلان – وهو الأول من نوعه في عملية مؤتمر الأطراف – على الحاجة إلى عمل مشترك بشأن تغير المناخ، الذي يؤثر سلبًا على جزء كبير من سكان العالم، وخاصة أولئك الذين يعيشون في البلدان والمجتمعات الضعيفة.

 

المحاور الرئيسية بشأن الزراعة والغذاء

وتشمل المحاور الرئيسية التي صدرت عن الإعلان التاريخي بشأن الزراعة والغذاء ما يلي:

  • أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس شراكة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لأنظمة الغذاء والابتكار الزراعي والعمل المناخي، تركز على البحوث الزراعية وتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية وتمويل المساعدة الفنية لتنفيذ الإعلان.
  • تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية توحد المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث حول الأمن الغذائي والقدرة على الصمود والتكيف مع المناخ.
  • أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ومجموعة من الشركاء عن جهد تعاوني لتقديم تعاون فني عالي الجودة للبلدان وللمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان. وتعهد الشركاء الذين يقفون وراء التعاون الفني التعاوني بتقديم أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في شكل دعم جديد ومتوافق حديثًا، مع الالتزام أيضًا بزيادة التنسيق عبر محافظهم الأوسع.
  • أطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مجلس الأعمال العالمي المعني بالتنمية المستدامة (WBCSD) ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وبدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، خطة العمل بشأن المناظر الطبيعية المتجددة. وسيشهد ذلك توحيد جهود منظمات الأغذية والزراعة الرائدة لتوسيع نطاق الزراعة المتجددة، وتحويل 160 مليون هكتار إلى الزراعة المتجددة بحلول عام 2030، مصحوبة باستثمارات مستقبلية بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، وإشراك 3.6 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم.
  • أطلق الأبطال رفيعو المستوى، بالتعاون مع الجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك المزارعين والشعوب الأصلية والمستهلكين والمدن والشباب والشركات والمؤسسات المالية والمؤسسات الخيرية وغيرها، نداء للعمل من أجل تحويل النظم الغذائية من أجل الناس والطبيعة والمناخ. دعمًا للإعلان ولتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بشأن النظم الغذائية من قبل جميع الجهات الفاعلة.
  • تتألف أجندة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بشأن النظم الغذائية والزراعة من أربع ركائز، تغطي القيادة الوطنية، والجهات الفاعلة غير الحكومية، وتوسيع نطاق الابتكار، والتمويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

COP28 الزراعة المستدامة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الامم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين

مواد متعلقة

مصر تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة تمويل التكيف المناخي 4 مرات

6 أسئلة مهمة حول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ COP 28

تفاصيل إعلان العمل التاريخي الخاص بالزراعة والغذاء والمناخ بـ COP 28

"ألتيرا" أكبر أداة استثمارية خاصة في العالم لمكافحة تغير المناخ

رئاسة cop 28 تستحدث برنامجا جديدا لتمويل المناخ، تعرف على تفاصيله

رئيس cop28: العالم سيحتاج إلى 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 لتمويل المناخ

40 رئيس دولة يلقون كلمتهم اليوم في القمة العالمية للمناخ بـ COP 28 (صور)

مؤتمر المناخ COP 28، حضور لافت للملك تشارلز والأطراف يلتقطون صورة تذكارية معه (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مشهد مأساوي لطفلة فلسطينية تبحث عن أسرتها بعد قصف منزلهم في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 2-12-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية