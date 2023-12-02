الغذاء يحتل مركز الصدارة في مؤتمر المناخ 28.. قادة العالم يوافقون على أول إعلان بشأن الزراعة والعمل المناخي.. وتخصيص 200 مليون دولار لأنظمة الابتكار الزراعي

احتل الغذاء مركز الصدارة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أمس، عندما وقع 134 من قادة العالم على إعلان تاريخي بشأن الزراعة والغذاء والعمل المناخي، وسيتم حشد أكثر من 2.5 مليار دولار من التمويل لدعم الأمن الغذائي مع مكافحة تغير المناخ.

ويساعد "إعلان الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي"، وهو الأول من نوعه لعملية مؤتمر الأطراف - على تعزيز النظم الغذائية وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتقليل الانبعاثات العالمية والمساهمة في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ.

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وتضم الدول الـ 134 الموقعة على الاتفاقية أكثر من 5.7 مليار نسمة وما يقرب من 500 مليون مزارع، وتنتج 70% من الغذاء الذي نأكله، وهي مسؤولة عن 76% من جميع الانبعاثات الناجمة عن النظم الغذائية العالمية.

علاج التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ

وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤول البيئة وCOP 28 للنظم الغذائية إنه لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، إذا لم تعالج بشكل عاجل التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ.

وأضافت مريم أنه يجب على البلدان أن تضع النظم الغذائية والزراعة في قلب طموحاتها المناخية، ومعالجة الانبعاثات العالمية وحماية حياة وسبل عيش المزارعين الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، متابعة أن التزام البلدان في جميع أنحاء العالم اليوم سيساعد في بناء نظام غذائي عالمي مناسب للمستقبل.

أهمية الموافقة على الإعلان العالمي بشأن الزراعة والغذاء والعمل المناخي

وستساعد الموافقة على الإعلان في تعزيز النظم الغذائية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والحد من الانبعاثات العالمية، والمساهمة في المعركة العالمية ضد الجوع، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). ويؤكد الإعلان – وهو الأول من نوعه في عملية مؤتمر الأطراف – على الحاجة إلى عمل مشترك بشأن تغير المناخ، الذي يؤثر سلبًا على جزء كبير من سكان العالم، وخاصة أولئك الذين يعيشون في البلدان والمجتمعات الضعيفة.

المحاور الرئيسية بشأن الزراعة والغذاء

وتشمل المحاور الرئيسية التي صدرت عن الإعلان التاريخي بشأن الزراعة والغذاء ما يلي:

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس شراكة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لأنظمة الغذاء والابتكار الزراعي والعمل المناخي، تركز على البحوث الزراعية وتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية وتمويل المساعدة الفنية لتنفيذ الإعلان.

تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية توحد المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث حول الأمن الغذائي والقدرة على الصمود والتكيف مع المناخ.

أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ومجموعة من الشركاء عن جهد تعاوني لتقديم تعاون فني عالي الجودة للبلدان وللمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان. وتعهد الشركاء الذين يقفون وراء التعاون الفني التعاوني بتقديم أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في شكل دعم جديد ومتوافق حديثًا، مع الالتزام أيضًا بزيادة التنسيق عبر محافظهم الأوسع.

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مجلس الأعمال العالمي المعني بالتنمية المستدامة (WBCSD) ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وبدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، خطة العمل بشأن المناظر الطبيعية المتجددة. وسيشهد ذلك توحيد جهود منظمات الأغذية والزراعة الرائدة لتوسيع نطاق الزراعة المتجددة، وتحويل 160 مليون هكتار إلى الزراعة المتجددة بحلول عام 2030، مصحوبة باستثمارات مستقبلية بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، وإشراك 3.6 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم.

أطلق الأبطال رفيعو المستوى، بالتعاون مع الجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك المزارعين والشعوب الأصلية والمستهلكين والمدن والشباب والشركات والمؤسسات المالية والمؤسسات الخيرية وغيرها، نداء للعمل من أجل تحويل النظم الغذائية من أجل الناس والطبيعة والمناخ. دعمًا للإعلان ولتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بشأن النظم الغذائية من قبل جميع الجهات الفاعلة.

تتألف أجندة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بشأن النظم الغذائية والزراعة من أربع ركائز، تغطي القيادة الوطنية، والجهات الفاعلة غير الحكومية، وتوسيع نطاق الابتكار، والتمويل.