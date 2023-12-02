السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مدبولي يتفقد مصنع فورتكس للنسجيات بمدينة السادات

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مصنع "الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات" خلال جولته اليوم بعدد من المصانع بمدينة السادات.

ورافق رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية. 

وتضمنت جولة رئيس الوزراء في المصنع المرور على خطوط الإنتاج المختلفة والتي تشمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية بدءًا من إنتاج الغزول حتى خروج المنتج في صورته النهائية.
 

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وفي بداية الجولة، قال محمد شربات، رئيس مجلس إدارة الشركة إن "فورتكس للنسجيات" هي إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الصناعات النسيجية فهي تضم حلقة إنتاجية متكاملة تبدأ من بالة القطن المحلوج وتنتهي بالقماش المحضر الجاهز للتفصيل، من خلال عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتحضير عبر اعتمادها على خطوط إنتاجية متقدمة.

وأشار إلى أن المصنع تأسس عام 1997 باستثمارات سورية تركية.

وأوضح: تنتج الشركة ما يزيد على 90 مليون متر طولي من الأقمشة -جينز  جبردين- سنويا وحوالي 50 ألف طن من الغزول سنويا 

وأضاف: يعمل بالشركة حوالي 4 آلاف عامل بحجم استثمارات تزيد على 200   مليون دولار أمريكي تقريبا، ويتم تصدير أقمشة الجينز والجبردين الى جميع اسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا بجانب السوق المحلية المصرية.

وتابع أن  صادرات الشركة عام 2022 بلغت حوالى 100 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه جار حاليًا التوسع في مصنعين آخرين بمدينة السادات، باستثمارات تُقدر بـ 3.7 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات هذه التوسعات نحو 200 مليون دولار سنويًا، وتوفير ما يزيد على 1500 فرصة عمل.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس الوزراء بحجم الاستثمارات، وجودة الإنتاج، مؤكدا ترحيبه بالتوسعات الجديدة للمصنع، قائلا: الحكومة داعمة لأي استثمارات وتوسعات جديدة فى قطاع الصناعة، سواء التى توفر المنتجات للسوق المحلية، أو للتصدير.

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احمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشرق الأوسط الصناعات النسيجية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عاصم الجزار وزير الاسكان مجلس الوزراء محافظ المنوفية مدينة السادات

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