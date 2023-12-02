محافظ بورسعيد: افتتاح مجمع الصناعات المغذية نهاية العام الحالي (صور)
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مشيرا إلى وصول العمل لمراحل متقدمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي نهاية العام الحالي خلال أعياد النصر في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.
كما أكد المحافظ أنه جرى عقد اختبارات ومقابلات شخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية ( ٣ يوليو) بجنوب بورسعيد، ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.
واشار الى أنه سيجرى توفير تسهيلات للمتقدمين للمشروع، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد. لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية
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