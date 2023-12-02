باريس سان جيرمان يستضيف رسميا السوبر الفرنسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، عن استضافته النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الفرنسي.

موعد مباراة كأس السوبر الفرنسي

وأشار باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي إلى أن رابطة الأندية الفرنسية، قررت إقامة مباراة السوبر في ملعب حديقة الأمراء، في الثالث من الشهر المقبل.

وتجمع النسخة 28 من بطولة السوبر بين باريس سان جيرمان "بطل الدوري الفرنسي" وتولوز "بطل كأس فرنسا".

ويعد الفريق الباريسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس السوبر برصيد 11 مرة، آخرها في عام 2022.

Advertisements

أما تولوز، لم يسبق له التتويج باللقب، بل حل وصيفا في مرة واحدة عام 1957.

صراع ليفربول وآرسنال لضم مبابي

كشفت تقارير صحفية، أن ناديي آرسنال وليفربول يستهدفان بقوة الدخول في سباق ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي سيصبح لاعبًا حرًّا بدءا من يناير المقبل.

وقال الصحفي دانكن كاستلز، في تقرير نشره عبر موقع "dailyrecord"، اليوم الأربعاء، إن آرسنال وليفربول يستكشفان المعايير المالية والرياضية التي من خلالها يمكن إقناع كيليان مبابي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي بصفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وأضاف: "اللاعب الفرنسي أظهر بالفعل إعجابه بكرة ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب خلال الأعوام السابقة".

وأردف: "كما إن احتمال فشل باريس سان جيرمان في تحقيق دوري أبطال أوروبا، سيشكل عاملًا مهمًّا في قرار مبابي بشأن مستقبله".

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية هذا الموسم؛ ما يتيح له التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل، والعامل الرئيس في اتخاذ مبابي لقراره سيكون الانضمام إلى نادٍ يمكّنه من تحويل وضعه الطويل كوريث محتمل لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى مكان يستطيع من خلاله الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى.

ويعتقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي احتل المركز الثالث في نسخة عام 2023 من جائزة أفضل لاعب في العالم، أنه يحتاج إلى الانضمام إلى نادٍ فائز بدوري أبطال أوروبا لتحقيق هذا الهدف، والآن، في موسمه السابع مع باريس سان جيرمان، لعب مبابي في نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط، إذ خسر بهدف وحيد أمام بايرن ميونخ في عام 2020.