السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

حجز 3 أشخاص بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بكفر الشيخ

حبس متهمين،فيتو
حبس متهمين،فيتو

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز  3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة بكفر الشيخ وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة.

 

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وكشفت التحريات عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا).

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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