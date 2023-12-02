محامي كروان مشاكل: موكلي غير متزن عقليًا وهناك أشخاص يستغلونه للشهرة

تقدم محامي كروان مشاكل ببلاغ جديد يطالب فيه بالنظر إلى التيك توكر كروان مشاكل بعين الرأفة نظرًا لمعاناته من أمراض نفسية، وعدم الاتزان العقلي، واستغلاله من قبل بعض الأشخاص لتحقيق شهرة زائفة، وجني المشاهدات والأرباح.

وجاءت تفاصيل البلاغ أنه “بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 17401 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، فإنه تم استغلال العاهة العقلية والبدنية لـ كروان مشاكل لتحقيق أغراض إجرامية، حيث أقرت المتهمة في القضية بعمل المحتوى المنافي للآداب بمساعدة كروان مشاكل، والصادر ضده أمر بالضبط والإحضار في تلك القضية”.

Advertisements

وقال المحامي في بلاغه للنائب العام “إن كروان مشاكل يعاني من عاهات بدنية وعقلية ظاهرة، وله عدة فيديوهات يقر فيها بأن بعض المشاهير استغلوا ضعف قواه العقلية، وإدراكه وهوسه بالشهرة لتحقيق أهدافهم الإجرامية”.