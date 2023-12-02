السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

سقوط أخطر تشكيل عصابى للإتجار فى البيتكوين بالجيزة

سقوط أخطر تشكيل عصابى،فيتو
سقوط أخطر تشكيل عصابى،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين وترويج العملات الرقمية المشفرة بالجيزة.


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية "بيتكوين" المحظور استخدامها وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (55 جهاز "حاسب آلى"-4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم لتلك الأجهزة وأنها مرتبطة بالإنترنت والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم وأن تلك الأجهزة تستخدم فى تعدين العملات الرقمية، وتحويلها من خلال مواقع إلكترونية إلى عملات افتراضية وعقب ذلك يقوموا بتحويلها إلى عملة رقمية وبيعها من خلال بعض المواقع، ويتم تحويل قيمة البيع عن طريق محافظ إلكترونية "المضبوطة" كما أمكن ضبط مصدر الأجهزة (فنى إلكترونيات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبمواجهته أيد ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. 

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