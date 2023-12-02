محافظ بورسعيد: مشروع سوق خديجة الجديد بالضواحي وصل لمراحل متقدمة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

العمل على قدم وساق

وأشار محافظ بورسعيد، إلى وصول العمل بالسوق الجديد لمراحل متقدمة والذي يأتي لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق، بالإضافة إلي مواصلة تطوير منطقة خديجة ا وب، والتي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

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وأوضح المحافظ خلال تصريحات صحفية صادرة عن المحافظة أن الأعمال قاربت على الانتهاء، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.