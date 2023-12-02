السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القبض على 3 أشخاص خطفوا مواطنا في التجمع الخامس

مديرية أمن القاهرة،فيتو
مديرية أمن القاهرة،فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص بينهم مهندس خطفوا شخصا لقيامه بالنصب عليهم بمنطقة التجمع الخامس.

 تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص يستقل سيارته، وآخرين "مجهولين" يستقلون سيارة أخرى وقاموا باصطحابه داخل السيارة التى يستقلونها ولاذوا بالفرار، تاركين السيارة قيادته وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها " تم التحفظ عليها ".

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة مرتكبة الواقعة ملك (مهندس كهرباء - مقيم بمحافظة البحيرة) وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه لديوان القسم وبسؤاله أفاد بقيام المتهمين باصطحابه لمنطقة غير معلومة لديه واحتجازه لمدة ساعة، وعقب ذلك قاموا بتركه بإحدى الطرق بالبحيرة ولاذوا بالفرار.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص من بينهم "مالك السيارة مرتكبة الواقعة"– مقيمين بمحافظة الإسكندرية). 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة  بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه لقيامه بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء "مقهى" إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لتسديد المبلغ المالى وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأفاد أنه بسبب تعثره ماليًا عجز عن الوفاء بالتزامه تجاه المتهمين وتعهد بسداد المبلغ وعلل إنكاره بمعرفته بهم خشية ضبطه على خلفية تحصله على المبلغ المالى وعدم رده.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة التجمع الخامس النيابة العامة قسم شرطة التجمع الخامس منطقة التجمع الخامس

مواد متعلقة

الداخلية تحذر: تحرير محاضر تبديد للممتنعين عن تجديد تراخيص السيارات

تحرير 1578 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون (صور)

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالدائرى الأوسطى

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

ضبط سيدة بالجيزة استولت على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض

ضبط صاحب مصنع ومهندس بحوزتهما عملات أجنبية في المنوفية

الأمن العام يضبط 5 تجار مخدرات بالمنوفية والإسماعيلية

الأكثر قراءة

محامي كروان مشاكل: موكلي غير متزن عقليًا وهناك أشخاص يستغلونه للشهرة

لإصابة أكثر من مليار، جمال شعبان يكشف طرق تخفيض ضغط الدم المرتفع بالغذاء

الرسوم الجديدة لعقد القران بمسجدي سارية الجبل والأمير محمد على

الأهلي يدرس السفر مباشرة من السعودية إلى الإمارات، اعرف التفاصيل

حقيقة خلاف كولر مع أكرم توفيق قبل رحلة تنزانيا

السكك الحديدية تواصل حملات توعية المواطنين بخطورة السلوكيات الخاطئة (فيديو)

انقسامات فى مجلس الزمالك بسبب القيد، اعرف التفاصيل

تزايد أعداد المتوافدين على السفارة المصرية في قطر للتصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أعراض ومخاطر تناول السمك الفيليه المسمم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

تفسير حلم البستان في المنام وعلاقته بالخير الوفير والانتقال إلى منزل جديد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية