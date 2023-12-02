السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

غدًا، انطلاق أولى فعاليات أسبوع سينما فلسطين

أسبوع السينما الفلسطينية،
أسبوع السينما الفلسطينية، ڤيتو

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية، ينطلق غدًا الأحد الموافق ٣ ديسمبر في تمام السادسة مساء "أسبوع السينما الفلسطينية " والذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية.

 تبدأ الفعاليات غدًا بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، وتعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا، ويتحدث خلالها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

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وتنظم سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما "أسبوع سينما فلسطين" وذلك في السادسة مساء خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري. 

يعرض الفيلم الوثائقي (شيرين أبو عاقلة) إخراج معن سمارة (٦٠ دقيقة) يوم الاثنين ٤ ديسمبر، أما يوم الثلاثاء (٥ ديسمبر) يعرض الفيلم الوثائقي "العنصرية" - ٨٥ دقيقة - اخراج فايق جرادة، وفي يوم الأربعاء (٦ ديسمبر) يعرض الفيلم الوثائقي "كريم حرا" إخراج جبران خليل حمادة.

 

كما يعرض يوم الخميس (٧ ديسمبر) الفيلم الروائي "غزة مونامور" ٦٠ دقيقة، ويختتم الأسبوع يوم الجمعة (٨ ديسمبر) بعرض فيلم التحريك الطويل "البرج" إخراج ماتس جروريد، ٧٥ دقيقة. 


يذكر أن البرنامج من إعداد وإشراف فني شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا حيث تختتم  يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.

 

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أسبوع سينما فلسطين الدكتورة نيفين الكيلاني فيلم من تحت الركام شيرين أبو عاقلة اخبار الفن

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