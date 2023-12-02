نيوكاسل يستهدف تحقيق رقما غائبا أمام مانشستر يونايتد منذ 101 عاما

يستضيف فريق نيوكاسل نظيره مانشستر يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، اليوم السبت، في واحدة من قمم الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ولم يخسر نيوكاسل في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري أمام مانشستر يونايتد؛ حيث فاز في واحدة وتعادل في مواجهتين، وتغلب على الشياطين في أولد ترافورد في كأس الرابطة هذا الموسم 3-0.

نيوكاسل يستهدف رقما غائبا منذ 101 عاما

ويبحث نيوكاسل عن الفوز في مباراتين متتاليتين أمام مانشستر يونايتد في الدوري للمرة الأولى منذ عام 1972، بحسب "بي بي سي".

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كما يستهدف تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ يناير من عام 1922.

موقف نيوكاسل ومانشستر يونايتد

ويسعى نيوكاسل الماكبايس اليوم إلى تحقيق الانتصار سادس تواليًا على ملعبه في الدوري، وسجل على أرضه 18 هدفًا في الدوري هذا الموسم، وهو أكثر بهدفين مما سجله اليونايتد داخل وخارج أرضه.

وخسر نيوكاسل 4 مباريات من أصل 13 جولة خاضها في الدوري هذا الموسم، أقل بخسارة واحدة من عدد الهزائم التي تكبدها طوال الموسم الماضي.

وساهم أنتوني جوردون في تسجيل 6 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها في البريميرلج (سجل 4 أهداف - صنع هدفين)، وهو نفس عدد مساهماته في تسجيل الأهداف في المباريات الـ45 التي سبقتها.

كما سجل ألكسندر إيساك 5 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها في البريميرليج.

بينما يبحث مانشستر يونايتد عن الفوز ب4 مباريات متتالية في البريميرليج دون استقبال أهداف، للمرة الأولى منذ عام 2017.

كما يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز الخامس تواليًا خارج أرضه في الدوري الإنجليزي.

وجمع مانشستر يونايتد 15 نقطة من آخر 6 مباريات خاضها في الدوري، أكثر من أي فريق آخر.

ولم يتعادل مانشستر يونايتد في آخر 20 مباراة خاضها، وهي أطول سلسلة من نوعها للفريق منذ موسم (1893- 1894).

ويعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي لم يسجل له أي لاعب هدف بالقدم اليسرى في البريميرليج هذا الموسم.