السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس سيدة بالجيزة انتحلت صفة خدمة عملاء واستخدمت البيانات في عمليات شرائية

حبس سيدة، فيتو
حبس سيدة، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس سيدة لقيامها بالاستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم قروض، واستخدامها في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية في 6 أكتوبر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال ضحايا سيدة بالجيزة انتحلت صفة خدمة عملاء، واستولت على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض.

 

وكشفت أحد ضحايا المتهمة فى أقوالها، أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، وتلقت اتصالا من سيدة ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية، وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتماني لحسابها بالشركة، واستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكتروني من حساب المبلغة.

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سيدة انتحلت صفة موظفة خدمة عملاء بأكتوبر

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالجيزة لقيامها بالاستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض واستخدامها في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية.

 

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقى بلاغا من مدرسة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة بتلقيها اتصال من سيدة ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتماني لحسابها بالشركة، واستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكتروني من حساب المبلغة.

 

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنها (عاطلة - لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم في ارتكاب الواقعة" - بطاقتي دفع إلكتروني بإسم المتهمة - دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الاستهلاكية - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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اكتوبر مكافحة جرائم الأموال العامة اخبار الحوادث

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أقوال ضحايا سيدة بالجيزة انتحلت صفة خدمة عملاء واستخدمت بياناتهم في عمليات شرائية

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