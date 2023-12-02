السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

المصريون يتوافدون على لجنة الانتخابات الرئاسية في عمان لليوم الثاني

صندوق الانتخابات،فيتو
صندوق الانتخابات،فيتو

فتحت سفارة مصر في سلطنة عمان باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في عمان لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

 

تصويت المصريين فى الخارج 

 وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

Advertisements

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الخارج الرئاسة المصرية التصويت

مواد متعلقة

استمرار تصويت المصريين بقبرص في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

تشميع صناديق الانتخابات الرئاسية المصرية في لجنة لوس أنجلوس (صور)

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بالجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا

عقوبات فى قانون الانتخابات الرئاسية، 500 جنيه التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، الحبس عقوبة استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء اللجان

الأكثر قراءة

تحرك برلماني يحذر من تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، ومطالب بنشر لوحات شمسية على العقارات

التعليم: توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب للقضاء على سوء التغذية

قرار عاجل من التعليم لمعلمي هذه المواد بالصف السادس الابتدائي

بسبب وزنها، ليزو تقلب عربة جولف كاردي بي (فيديو)

إقبال كثيف على مقر انتخابات الرئاسة المصرية في السعودية لليوم الثاني (صور)

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

شرط "سبايدرمان" الغريب

تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 2-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

تراجع إنتاج شيكولاتة رأس السنة، لهذين السببين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

علاوات يستحقها الموظفون في الحكومة خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البستان في المنام وعلاقته بالخير الوفير والانتقال إلى منزل جديد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية