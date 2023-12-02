السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

1799 طالبا يتفوقون في اختبار TOFAS للرياضيات من دمياط

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فيتو

وجه المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، التهنئة لطلاب دمياط البالغ عددهم 1799 ممن شاركوا في اختبار TOFAS للرياضيات المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). 

وأشاد "وكيل الوزارة" بشجاعة الطلاب من المدارس الحكومية في خوض تجربة التقدم لاختبار دولي كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعي إليه.

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وأكد أن الطلاب خاضوا تجربة التقدم لهذا الاختبار بأنفسهم، بداية بالتقدم للتسجيل، ثم خوض الاختبار وإرسال الإجابات إلكترونيًا للجهة القائمة على الاختبار باليابان.

واشار أن ما حصلم عليه من درجات وتفوق، كان من جهة محايدة منصفة، وهذا النوع من التقييم الخارجي مهم جدًا وله قيمة كبيرة.

كما وجه "عبد الرؤوف"  خالص الشكر للمعلمين وموجهي مادة الرياضيات بقيادة الأستاذة عفاف جاد موجه عام الرياضيات والذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل إنجاح التجربة، مما أثمر بالنتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب . 

واضاف أن هذا الحدث هو جزء من التعاون المثمر والبّناء مع اليابان في العديد من المشروعات التعليمية برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ويأتي تحت مظلة نظام التعليم الجديد 2.0، من أجل مواكبة عصر التحول الرقمي، والذي لا يعتمد فيه الطالب على الحفظ والتلقين بل السعي للتعلم من المصادر التعليمية المتنوعة؛ وذلك من أجل خلق جيل قادر على المنافسة عالميًا.

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