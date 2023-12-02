الزراعة بالشتل في المنيا، تعرف على استخدام الصوب في إنتاج الشتلات بعروس الصعيد، وأستاذ جامعي: المحافظة نجحت في زراعة القطن بالشتل
تواجه محافظة المنيا تحديات جمة في مجال الزراعة، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على التربة ومصادر المياه والمحاصيل الزراعية.. ومن أجل التكيف مع هذه التغيرات وزيادة الإنتاجية الزراعية، يعتبر استخدام تقنية الزراعة بالشتل واحدة من الحلول الفعالة.
الزراعة بالشتل في محافظة المنيا
تعد الزراعة بالشتل في محافظة المنيا، واحدة من التقنيات الزراعية المهمة التي تساهم في توفير المياه والري بتقنية التنقيط، وتقليل مدة الزراعة وفترة مكافحة الآفات، مما يجعلها ملائمة لمحافظة المنيا التي تعاني من تحديات المناخ.
أستاذ المحاصيل الحقلية بجامعة المنيا
وقد أشار الأستاذ الدكتور أبو بكر طنطاوي، أستاذ المحاصيل الحقلية بجامعة المنيا، إلى أن الزراعة بالشتل ليست نظامًا جديدًا بل هي تقنية تم تطويرها لتتناسب مع الظروف المحلية والتغيرات المناخية.
تم تجريب نظام الزراعة بالشتل في محافظة المنيا على عدة محاصيل استراتيجية مثل القمح والقطن وقصب السكر، وقد حققت هذه التجارب نجاحات كبيرة.
تجارب فاعلية الزراعة بالشتل
على سبيل المثال، تم تجربة زراعة القطن بالشتل في مزرعتين بمركزي مطاي وبني مزار، وزراعة قصب السكر بمزرعة بالظهير الصحراوي الغربي، وأظهرت هذه التجارب فاعلية الزراعة بالشتل في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
إضافةً إلى ذلك، تساهم الزراعة بالشتل في توفير النباتات التي تتحمل الإجهاد المناخي وملوحة التربة، وتوفر هذه التقنية المياه والمبيدات الحشرية، مما يساهم في حماية البيئة وتقليل التلوث.
ومن أجل نجاح هذه التقنية، يجب تعميمها وتعليم المزارعين في محافظة المنيا عن كيفية تطبيقها وإرشادهم بشأن إنشاء مشاتل خاصة بهم وتجهيز الشتلات المناسبة لمساحات أراضيهم.
الزراعة بالشتل، توفر تكاليف البذور وكميات المياه
ويوضح الدكتور أبو بكر أن الزراعة بالشتل توفر تكاليف البذور وكميات المياه المستخدمة في الري، وتقلل نسوء التربة والتآكل، وبالتالي، يمكن أن تكون الزراعة بالشتل حلًا فعالًا لمشاكل الزراعة في محافظة المنيا.
إنشاء المشاتل وإنتاج الشتلات في المنيا
مع ذلك، هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها لتعزيز دور الزراعة بالشتل في تطوير الزراعة في المنيا.. ومن بين هذه التحديات هي التوعية والتثقيف لدى المزارعين حول فوائد وتطبيقات هذه التقنية، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة والدعم التقني لإنشاء المشاتل وإنتاج الشتلات.
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