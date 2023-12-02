بسبب وزنها، ليزو تقلب عربة جولف كاردي بي (فيديو)

كاردي بي ، في موقف محرج، وخطير، كادت تنقلب عربة الجولف الخاصة بالمغنية الشهيرة كاردي بي، بسبب وزن زميلتها ليزو، وهو ما عرض حياة الثنائي للخطر والرعب لعدة ثوان.

أظهر مقطع فيديو قصير أن عربية الجولة التابعة لكاردي بي، كادت تنقلب، بمجرد ركوب ليزو عليها من الخلف، لتفزع كارد بي، ويهرع مساعدوها، في التمسك بالسيارة وتثبيتها علي الأرض، لمنع انقلابها.

ليزو تتحول للنظام النباتي

في قرار غريب ومفاجئ..أعلنت المغنية الشابة ليزو تحولها لاتباع نظام غذائي نباتي، الامتناع عن تناول اللحوم.

جاء ذلك بعد أيام من تعليقات المغني الشهير كانييه ويست على وزن المغنية ليزو، وهو ما جعل الصحافة والجماهير تربط قرارها بما قاله كانييه ويست.

ومن جانبها كشفت ليزو، أن تعليقات كانييه ويست لم يكن لها أي دخل بقرارها، وأنها فخورة بنفسها وجسدها الممتليء، وأكدت أن السبب وراء تحولها للنظام الغذائي النباتي، هو لأنها تحب تناول النباتات، وليس لأنها تريد خسارة الوزن الزائد.

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ليزو تعزف علي فلوت تاريخي

وتصدر اسم المغنية السمراء ليزو صدارة مواقع الصحافة والإعلام مؤخرا، بعد عزفها على مزمار كريستالى تاريخي عمره 200 عام على خشبة المسرح، اعارته لها مكتبة الكونجرس.

الفلوت التاريخي يعود ملكيته للرئيس الرابع للولايات المتحدة، جيمس ماديسون، واستطاعت ليزو العزف على الفلوت بشكل كلاسيكي جميل آثار إعجاب الجمهور.

وقالت ليزو قبل العزف على الفلوت: "هذا من أوائل القرن التاسع عشر، كانت هذه هدية لجيمس ماديسون من مصمم فلوت كريستالى فرنسى للاحتفال بولايته الثانية، وكان هناك حريق فى البيت الأبيض، والشيئان الوحيدان اللذان تم إنقاذهما هما صورة جورج واشنطن، وهذا الفلوت البلوري هنا".