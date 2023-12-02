حلاوتك يا استفندي.. بدء موسم حصاد اليوسفي محصول الخير في عروس الصعيد.. زراعة المنيا: لدينا 2873 مزرعة تغطي مساحة 5170 فدانًا.. ومتوفر بنوعيه الصيني والبلدي

تعتبر المنيا، من أهم المحافظات التي تهتم بزراعة محصول اليوسف أفندي أو كما يطلق عليه “اليوسفندي أو الاستفندي أو اليوسفي”، وهو نوع من الموالح يتميز بفوائده الصحية، حيث يتم زراعة اليوسفندي في المنيا على نطاق واسع ويعتبر مصدرًا هامًا للدخل والتشغيل في المنطقة.

انطلاق موسم جنى الموالح لمحصول اليوسفى بالمنيا

وفى هذا السياق، أعلنت مديرية الزراعة في المنيا عن انطلاق موسم جني الموالح لمحصول "اليوسفى"، حيث شهدت الحدائق الزراعية البالغ عددها 2873 حديقة فرحة وبهجة من قبل المزارعين.

موسم جنى اليوسفي في المنيا

تتميز المنيا بإنتاج نوعين من هذا المحصول وهما "الصيني" و"البلدي"، وتم الاحتفال ببدء موسم جني المحصول الصيني، الذي سيستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، تلاه جنى المحصول البلدي من يناير حتى مارس من العام القادم.

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حصاد اليوسفندي في المنيا

موسم حصاد اليوسفندي في المنيا يبدأ عادة في فصل الشتاء، حوالي شهر ديسمبر، عندما يكون الثمار ناضجة للقطف، يعتبر الحصاد واحدًا من أهم الأحداث الزراعية في المنطقة، حيث يشارك المزارعون والعمال في عملية جني الثمار، وسط فرحة وسعادة الكبيرة التي ارتسمت على وجوه كائنيها.

المساحة اليوسفي المنزرعة في المنيا

ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن مديرية الزراعة بالمنيا، يبلغ إجمالي عدد الحدائق المنزرعة في المحافظة 2873 حديقة، وتغطي مساحة 5170 فدانًا، بما في ذلك 1723 فدانًا خارج الزمام في الأراضي الصحراوية و3447 فدانًا داخل الزمام، ويتم جنى الموالح والبرتقال خلال الفترة من نوفمبر حتى مارس من كل عام.

طرق حصاد اليوسفندي في المنيا

تتم عملية حصاد اليوسفندي بعناية لضمان جودة المحصول، ويتم قطف الثمار الناضجة يدويًا باستخدام أدوات حادة مثل المقص، مع الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالثمار المحيطة.

ثم تم وضع الثمار في سلات أو صناديق خاصة لحمايتها ونقلها بحذر إلى مكان التعبئة والتغليف.

طرق تعبئة ثمار اليوسفندي في المنيا

بعد جني الثمار، يتم فرزها وتصنيفها وتنظيفها من الأوراق والفروع الزائدة، ثم يتم تعبئتها في عبوات مناسبة، مثل الصناديق أو الأكياس البلاستيكية، للحفاظ على جودتها وتسهيل عملية التوزيع والتسويق.

زراعة أشجار اليوسفى والبرتقال في المنيا

وعلى جانب آخر، يقول الحاج عبد القادر محمد أبو الزين عبد الغني، البالغ من العمر 62 عامًا وهو أحد مزارعي الموالح فى مركز ديرمواس بالمنيا، إن عملية زراعة المحصول تبدأ في شهر مارس من كل عام من خلال حفر الأرض وتجهيزها، ثم يتم زراعة أشجار اليوسفى والبرتقال والمانجو، ويتم الري والمتابعة لمدة 3 سنوات قبل أن يتم جنى الثمار، وتصل عمر الشجرة إلى 50 سنة.





ويكشف الحاج أحمد سمير علي، أحد تجار الموالح في مركز ملوي جنوب المنيا، أنهم يقومون بشراء المحصول من المزارع وتسويقه بالجملة، ويتم شراء المحصول الصيني من نوفمبر حتى منتصف ديسمبر، بينما يتم شراء المحصول البلدي من يناير حتى مارس.

وأكد أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد تبلغ 20 طنًا من اليوسفى، ويتم بيعه بمتوسط سعر 5 جنيهات للكيلوجرام، مما يعادل 5 آلاف جنيه للطن، أي ما يقرب من 100 ألف جنيه للفدان.

محصول اليوسفندي في المنيا

لذلك يُعد محصول اليوسفندي مصدرًا هامًا للدخل للمزارعين في المنيا، والذي يساهم في توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص من المزارعين والعمال الزراعيين ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.