عضو الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كبير لمقار لجان الانتخابات الرئاسية

قال أحمد علي حسن، عضو الجالية المصرية بـ السعودية، إن الساعات الاألى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية شهدت ازدحاما شديدا من قبل المصريين في الخارج،

وأضاف “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا من فئة الشباب وكبار السن والعائلات، متابعًا أنه تم وضع توقيت للانتخاب لكل منطقة حتى يتم تجنب الازدحام وسير العملية الانتخابية بشكل ملائم.



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وتابع أحمد علي حسن، عضو الجالية المصرية بالسعودية: دائمًا نراهن على وعي الشعب المصري ووقوفه بجانب الدولة المصرية في كافة الأزمات، موجهًا رسالة للمواطنين المصريين: “أنزل وشارك مش مهم هتختار مين المهم تقول كلمتك