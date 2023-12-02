السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد اليوم السبت، طقس خريفي نهارًا شديد البرودة على السواحل الشمالية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

قالت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم السبت يشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة  على القاهرة الكبرى والعديد من  المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، بفضائية “الأولى المصرية”، أن طقس اليوم   دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب والعظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

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وتابعت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، حديثه يسود طقس بارد في أغلب الأنحاء مع وجود نشاط نسبي في الرياح، لافتة إلى أن  الشبورة المائية تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.
 

وشددت الدكتورة منار غانم،  علي  أهمية ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية".

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى  24  


العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 24


6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 23


بنها: الصغرى 15 والعظمى  24


الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 24


العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 24


مطروح: الصغرى 12 والعظمى 23


سيوة: الصغرى 07   والعظمى 22


كاترين الصغرى 03 والعظمى 22


بورسعيد الصغرى 18 العظمى 23


الزقازيق: الصغرى 15  لعظمى 24


الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى  25


السويس: الصغرى 14 والعظمى 25


شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28


الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27


الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 25


بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25


المنيا: الصغرى 09 والعظمى 25


أسيوط الصغرى 08 والعظمى 26


سوهاج الصغرى  10 والعظمى 27


الأقصر الصغرى 12  والعظمى 29


أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30

 

 

 

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الأرصاد الجوية الأرصاد الجوي السواحل الشمالية الدكتورة منار غانم الشبورة المائية العلمين الجديدة الطقس اليوم السبت

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