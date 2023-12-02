حبس متهم بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بـ 3 ملايين جنيه

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك بعد ضبطه بحوزته 3 ملايين جنيه.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان يقوم بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة من راغبي التحويل.

وأضاف المتهم أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته هي متحصلات من تجارته غير المشروعة.

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القبض على المتهم

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم، المقيم في منطقة المطرية، وبحوزته المبلغ المالي المضبوط.

تولت النيابة التحقيق، وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

خيانة الوصاية

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

استغلال ظروف الناس

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.