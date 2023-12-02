السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط 126 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بأبوحمص

ضبط السولار بالبحيرة،فيتو
ضبط السولار بالبحيرة،فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، تاكيدا علي هيبة الدولة ومحاربة السوق السوداء وتحرير المحاضر اللازمة ضد الخارجين عن القانون  . 

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حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط 126 ألف لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

 

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السولار البحيرة ضبط حملة تموين

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