عبد السند يمامة : لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد.

وأضاف المرشح الرئاسي: هناك مسألة غابت عن قصد أو جهل على القانونيين الدوليين وانا اتحدث فيها بصفتي استاذ في القانون ولي مؤلفات في القانون الدولي والدستوري والحقوق والحريات، تصل إلى ٢٨ مؤلفا واتحدث بهذه الصفة والمنهج.

وتابع يمامه: أتوجه برسالة إلى من يهمه الأمر، وإذا قدر لي وفزت بالانتخابات ستكون رسالتي أن الحقيقة الغائبة هى أن غزة كانت تحت الإدارة المصرية حتى ٦٧.

Advertisements

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشار يمامة إلى أن غزة والضفة ليست قطاعات، لأن الدولة لها عناصر ثلاثة شعب وإقليم وإدارة وكلها مكتملة فيهم، ولذلك غزة إقليم وليست قطاع.

واستكمل يمامه: إننا نعترف بفلسطين ولها سفارة واتفاقية الدفاع المشترك تخاطب فلسطين وهناك التزام على العرب لفلسطين، وبعد انسحاب إسرائيل من غزة، فإنها أصبحت تحكم نفسها بنفسها، وما يحدث الآن بعد الهدنة من عودة للقصف وإبادة الشعب الفلسطيني، متابعا: من العجيب أن الإسرائيليين يقولون ببجاحة أنه تم تدمير ٥٠ % من مباني غزة فهل ننتظر ونشاهد ونشجب وندين ولذلك لا لتصفية القضية الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، لاستئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورًا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة.

وكتب جيبرييسوس عبر شبكة "إكس" اليوم السبت، "يجب استئناف عمليات تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل وإعادتها على الأقل إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال الهدنة الأخيرة - لكن المطلوب أكبر من ذلك بكثير".

وأضاف أن المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية والغذاء والماء والمأوى والدواء وأشياء أخرى.



وجدد جيبرييسوس التحذير من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ودعا إلى وقف العنف وإطلاق سراح من تبقى من محتجزين، وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة والعودة الى القتال أمس الجمعة، أفادت تقارير بتوقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

واستأنفت إسرائيل حربها في قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الثاني بعد انهيار محادثات لتمديد الهدنة التي استمرت أسبوعًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن إسرائيل واصلت، اليوم السبت، قصف مواقع مختلفة في قطاع غزة من الجو والبر والبحر، خاصة في خان يونس جنوب القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول، إن الطائرات الإسرائيلية تواصل شن سلسلة غارات وصفتها بالعنيفة على منازل المواطنين في منطقتي الشيخ نصر وبني سهيل.

وأضافت أن الشظايا وصلت إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي مئات النازحين. وبحسب الوكالة، فإن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس.

يأتي هذا بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح الجمعة، ارتفع إلى 190 قتيلًا وأكثر من 600 مصاب.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي قصف مناطق في مختلف أنحاء القطاع في اللحظات الأولى لانتهاء الهدنة مع حركة حماس.