ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

أثار الملك تشارلز الثالث الجدل، عندما ارتدى ربطة عنق مزينة بنموذج من الأعلام اليونانية، في قمة المناخ كوب 28، بعد أيام من خلاف سياسي بين حكومة المملكة المتحدة واليونان حول رخام معبد البارثينون.

والمفروض ألا يعبّر العاهل البريطاني عن أي آراء سياسية، لكن الكثيرين في اليونان فسروا ربطة العنق على أنها بادرة تضامن مع قضيتهم.

في قمة المناخ

وقد ارتدى تشارلز ربطة العنق عندما التقى رئيس الوزراء ريشي سوناك، وألقى خطابًا في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

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يشار إلى أن والد الملك، الأمير الراحل فيليب، وُلد في العائلة الملكية اليونانية، ويحتفظ تشارلز بعلاقات وثيقة بهذه البلاد.

من جانبه، رفض قصر باكنجهام التعليق على ربطة عنق الملك التي أضيف إليها منديل جيب مماثل باللونين الأزرق والأبيض.

ربطة العنق

إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أن تشارلز ارتدى ربطة العنق في وقت سابق الأسبوع الماضي.

ومؤخرا، فاجأ سوناك حكومة أثينا وأثار غضبها بإلغاء اجتماع كان مقررًا يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل ساعات من موعده.

وتذرع سوناك بأن الزعيم اليوناني خالف وعده بعدم شن حملة علنية من أجل استعادة المنحوتات القديمة، التي أخذت من معبد البارثينون في أثينا قبل قرنين من الزمان، والموجودة حاليًا في المتحف البريطاني.

فيما تنفي الحكومة اليونانية أن يكون ميتسوتاكيس قد وافق على عدم الضغط من أجل استعادة المنحوتات الرخامية خلال زيارته للندن.

يذكر أن المتحف البريطاني ممنوع بموجب القانون من إعادة المنحوتات إلى اليونان، لكن مسؤوليه عقدوا محادثات مع المسؤولين اليونانيين بشأن تسوية دون إعادة الرخام، مثل منح اليونان قروضًا طويلة الأجل.

وقد اتهم رئيس مجلس أمناء المتحف جورج أوزبورن، سوناك بإحداث "ضجة هيستيرية" بشأن الآثار، وقال إن تلك المفاوضات ستستمر.

إلا أن سوناك تجاهل هذه التصريحات. وقال إنه لا يمكن إعادة الرخام ما لم تعترف اليونان "بالملكية القانونية" لبريطانيا، وهو أمر ترفض حكومة أثينا القيام به.