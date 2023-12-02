السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي وآيتن عامر يقدمان مسرحية "شحاتين أكاديمي" في موسم الرياض

بوستر مسرحية شحاتين
بوستر مسرحية شحاتين أكاديمي، فيتو

فتح موقع موسم الرياض حجز مسرحية “شحاتين أكاديمي” للجمهور، وهي المسرحية التي تبدأ عرضها نهاية الأسبوع الجاري ضمن عدد كبير من المسرحيات التي تعرض في موسم الرياض.

 

مسرحية “شحاتين أكاديمي” ستعرض في منطقة بوليفارد سيتي، على مسرح محمد العلي، ولمدة خمسة أيام بداية من الخميس القادم الموافق 7 ديسمبر وحتى الأثنين من الأسبوع المقبل الموافق 11 ديسمبر.

 

والمسرحية من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، مريهان حسين، محمود الليثي، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة.

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وتدور قصة المسرحية حول شحتة الفنجري الذي يدير أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمة ويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.

 

ويعرض خلال الأسبوع الحالي في موسم الرياض مسرحية "علي بابا" التي يقوم ببطولتها محمد سعد، والتي تقام على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي، والتي يشارك في بطولتها سامي مغاوري، دارين حداد، ويزو وحسن عبد الفتاح، وبدأ عرضها يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الإثنين من هذا الأسبوع.

 

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مسرحية شحاتين أكاديمي أحمد فهمى آيتن عامر دياب مريهان حسين سامي مغاوري اخبار الفن

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