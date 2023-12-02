الفتوى والتشريع: إنهاء خدمة الموظف مرهون بثبوت إدمانه للمخدرات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي إنهاء خدمة العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات منوط بثبوت إدمانهم للمخدرات وعدم لياقتهم الصحية بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.

الموظفون العموميون

وذكرت الفتوى أنه اطلعت على خطاب وزير الري والموارد المائية بشأن إحالة ٤ من الموظفين العاملين بالوزارة إلى التحقيق لرفضهم الخضوع لفحص تحليل المخدرات.

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وتابعت الفتوى، أن قانون الخدمة المدنية ألزم توقيع الكشف الطبي على العاملين، وأن ذلك يتم وفق ما انتهى إليه القانون.

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