السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإسباني، لاس بالماس يفوز على خيتافي بثنائية نظيفة

لاس بالماس، فيتو
لاس بالماس، فيتو

الدوري الإسباني، فاز فريق لاس بالماس على خيتافي بثنائية نظيفة خلال لقائهما بالجولة الخامسة عشر ضمن مباريات الدوري الإسباني.

 

أحرز ثنائية لاس بالماس جوليان أراخو في الدقيقة 43 وكريستيان هيريرا في الدقيقة 93.

وارتفع رصيد لاس بالماس إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز الثامن بينهما تجمد رصيد خيتافي 19 في المركز الحادي عشر.

 

وأعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة اليوم السبت أمام غرناطة، المقررة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

 

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وشهدت القائمة عودة الحارس كيبا أريزابالاجا، الذي غاب عن المباريات الأخيرة بداعي الإصابة.

قائمة ريال مدريد 
وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - كانيزاريس.

الدفاع: كارفاخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

الوسط: بيلينجهام - كروس - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن - نيكو باز - ثيو.

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الهجوم: رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو.

 

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

وفيما يتعلق بالنرويجي هالاند ذكرت الصحيفة أنه يمكن للاعب النرويجي تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للصحيفة فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.

 

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الدوري الإسباني لاس بالماس جوليان اراخو كريستيان هيريرا خيتافي

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