السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

نظر دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر، وهذا ما تشهده جلسة اليوم

إسلام جابر لاعب الزمالك
إسلام جابر لاعب الزمالك السابق، فيتو

تنظر محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، جلسة المرافعة في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي.

وفي وقت سابق، تنحى دفاع المدعى عليه عن الدعوى، وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع وإثبات وكالة جديدة.

تفاصيل تقديم سيدة دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر 

وكانت سيدة تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمر ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

 

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رفض دعوى إثبات نسب طفل لإسلام جابر الأول

وكانت  أسماء ح. رفعت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.

وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

 وأوضحت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كلا من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.

 

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