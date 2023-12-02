تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالمتاعب والصعوبات

تفسير حلم القاضى فى المنام، القَاضِي هو من يقضِي بين الناس بحكم الشرع وتعيِّنه الدولةُ للنظر في الخصُومات والدعاوَى وإصدار الأحكام التي يراها طبقًا للقانون، ومَقَرُّه الرسمي إِحدى دور القضاء. والجمع: قُضَاةٌ ومن أهم صفات القاضي أن يكون مؤهلًا ومتخصصًا ودارسًا وملمًا بمبادئ القانون الذي يحكم به.

أن يكون واسع الصدر محيطًا بكافّة ملابسات القضية التي يحكم فيها بالعدل. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة بطيء الغضب ولاسيّما حين سماعه لمرافعة المدّعين أن يكون ذا روح عالية لا تجعله يخشى أصحاب القوّة والسطوة عزيز النفس، بعيدًا عن أطماع الدنيا، مترفّعًا عن الرشوة.

Advertisements

من أهل التأمّل والتحقيق ولا يمرّ بسهولة على القضايا، ولا يقضي دون دليل وعلم، ولا يكتفي بسماع الأقوال في إصداره لأحكامه. إذا اشتبهت عليه الاُمور وبدت له صعوبتها لا يفقد القدرة على الاحتياط والتأمّل، ولا يتخلّى عن كشف الواقع على أساس الأدلّة والبراهين هذا في الواقع اما رؤية القاضي في المنام فتحمل العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير حلم القاضي في المنام

القاضي في المنام من الأحلام التي تترك خلفها الكثير من التساؤلات حيث أكد ابن سيرين أن هذا الحلم يكون في بعض الأوقات خيرًا أوقات أخرى يكون غير محمود.

وإذا رأى شخص في منامه أن القاضي يصدر له حكم فهذا يدل على عدم الاستقرار النفسي في حياته وربما يكون هذا الحلم رسالة له من يرى في المنام أنه متهم في قضية وحكم عليه القاضي بالسجن فهذا يدل على المتاعب والصعوبات التي يمر بها.

تفسير حلم القاضي في منام الرجل

وإذا رأى الرجل في المنام القاضي يحكم عليه بالإعدام فهذا يكون مؤشرا لفوات الأوان وعدم قدرته على إصلاح نفسه، وإذا رأى القاضي ذا الوجه البشوش فهذا يدل على السرور والفرح الذي يكون فيه هذا الرجل.

وعندما يرى الرجل في المنام أنه لا يُطبق العدل بين الناس فهذا مؤشر بأنه عديم الأمانة وشخص خائن، وإذا رأى في المنام القاضي يحكم عليه بطلاق زوجته فهذا يدل على سوء معاملة زوجته له.

وإذا رأى الرجل في المنام أنه متهم في قضية وحكم عليه القاضي بالسجن فهذا يدل على المتاعب والصعوبات التي يمر بها.

تفسير حلم القاضي في منام العزباء

وإذا رأت الفتاة العزباء القاضي في المنام وكان ذا وجه بشوش فهذا يدل على زواجها في أسرع وقت، أما رؤية قاعة المحكمة فهذا يدل على قدوم الخير لها.

وإذا رأت العزباء في المنام القاضي يدل ذلك على الخطوبة وقرب الزواج، أو على حدوث مشاكل بينها وبين أهلها، ويدل على ولي أمرها، إن كان عادلًا أو ظالمًا.

وإذا رأت العزباء في المنام القاضي يحكم لها فهي تنجو من الحسد أو الكيد والظلم، والحكم لمصلحة العزباء في المنام يدل أيضًا على شفائها من مرض أو تحقيقها لأمنية، فإن حكم القاضي عليها في الحلم وقعت في محنة أو انقطع أملها من أمرٍ تريده.

وإذا رأت العزباء في المنام القاضي غاضب يدل ذلك على أفعالها السيئة وانغماسها في الدنيا أو عقوق والديها، فمن رأت القاضي يوبخها أو يصرخ عليها في المنام عليها أن تنظر في حالها وتصلح من فعالها.

تفسير حلم القاضي في منام المتزوجة

وإذا رأت المتزوجة في المنام القاضي بشوش الوجه فهذا يدل على الحمل في القريب.

وإذا رأت القاضي يحكم بطلاقها فهذا يدل على قوة العلاقة بينها وبين زوجها

وإذا رأت المتزوجة في المنام القاضي يدل ذلك على الخصومة مع زوجها والنزاع، خصوصًا إن كان القاضي عابسًا أو غاضبًا، وقيل أن القاضي في المنام للمتزوجة يشير إلى قسوة زوجها عليها أو أخذه مالها، أما إن رأت القاضي يدخل البيت في المنام يدل ذلك على البركة والأخبار السعيدة.

تفسير حلم القاضي في المنام للنابلسي

يقول النابلسي إذا رأى المريض في المنام القاضي فهذا يدل على هلاكه في الحقيقة وزيادة المرض.

وإذا رأى شخص في المنام القاضي وفي يده الميزان فهذا يدل على العدل.

وإذا راى المسافر في المنام أنه أصبح قاضي فهذا يدل على زواجه في القريب العاجل.

ومن يري في المنام القاضي وهو يزن الميزان بالنقود فهذا يدل على الرشوة والفساد. رؤية المحامي يقف أمام القاضي يدافع عن الشخص الحالم فهذا يدل على إزالة الهموم والتخلص من التعب.

تفسير حلم القاضي في المنزل في المنام

ومن يري في المنام القاضي في المنزل يدل ذلك على الخير والبركة في البيت، ويقول ابن شاهين أن رؤية القاضي في المنزل إما أن تدل على البركة والراحة، أو على الخصومة والنزاع، حسب حال الرائي وسياق الرؤيا. كما يدل دخول القاضي إلى البيت في المنام على العزّ والسلطة والمنصب الذي يناله الرائي، وقال ابن شاهين من رأى قاضٍ يدخل عليه في المنام فهو ينال رتبة وعزّة، فإن لم يكن أهلًا لذلك دلّ دخول القاضي إلى البيت في المنام على الخصومة والنزاع.

ومن رأى القاضي ينام في منزله في المنام فهو يأمن وينجو ممّا يخاف، ورؤية حلم القاضي يأكل في البيت قد تدل على فساد الحكم في المنزل أو تدل على تغريم الرائي، وقيل رؤية القاضي يأكل في البيت تدل على فصل خصومة أو نزاع، ونوم القاضي في الحلم غفلة عن الحق.

ويدل خروج القاضي من المنزل في المنام على شفاء المريض ونهاية الخصومة أو المشاكل العائلية، وربما دل خروج القاضي من المنزل في المنام على سفر كبير الأسرة، وأما رؤية طرد القاضي من البيت في المنام فتدل على فساد الرائي وتعرضه للتعب والهمّ بسبب سوء سلوكه وفساد أخلاقه، حيث تدل رؤية الطرد في المنام على الضرر والفساد للرائي إن كان المطرود من أهل العلم والحكمة.

ورؤية القاضي المعروف في المنزل زيادة في البركة أو مناسبة سعيدة، أما حلم القاضي المجهول في البيت فيدل على استجابة دعاء أو توفيق في النيّة أو وقوع حكم الله بين المتخاصمين في ذلك البيت،.

تفسير حلم مصافحة القاضي في المنام

ومصافحة القاضي في المنام تدل على الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، كما تدل مصافحة القاضي في الحلم على موافقة الرائي على حكمه وانتهاء خصومة أو خلاف لمصلحة الرائي وبما يرضيه، وقيل مصافحة القاضي في الحلم تشير إلى الأمن والأمان الذي ينعم به الرائي.

ومن رأى القاضي في المنام يبتسم له ويصافحه فذلك يدل على الفرج ونهاية الحزن والهمّ، وإن كان الرائي في نزاعٍ أو خصومة أو كان مظلومًا فهذه الرؤيا تدل على نهاية الظلم

تفسير حلم القاضي في المنام لـ ابن شاهين

وقال ابن شاهين الظاهري أن الجلوس أمام القاضي في المنام وإلى جانبه يدل على المنفعة والعزّ والهيبة، ومن رأى أنه قريب من القاضي ومقرّب منه في الحلم فهو يتصل برجلٍ جليل وينتفع منه، والله أعلم وأما رؤية القاضي يرفض المصافحة في المنام قد تكون تحذيرًا للرائي أنه ظالم أو يأكل حقّ غيره، ومن رأى القاضي يرفض مصافحته في الحلم فعليه أن يرجع الحقّ لأصحابه قبل فوات الأوان.

تفسير حلم الوقوف أمام القاضي في المنام

الوقوف أمام القاضي في المنام يدل على الخصومة أو الذنب، فمن رأى أنه يقف أمام القاضي وحيدًا في المنام دل ذلك على ارتكابه فعلًا منكرًا، وهذه الرؤيا تحذيرية للرائي أن يرجع عما هو فيه.

وقال ابن سيرين أن رؤية الوقوف أمام القاضي في الحلم تدل على الخسارة والتعب والحزن، خصوصًا ومن رأى أنه يقف أمام القاضي في المنام خائفًا أو مخذولًا، أو كان حكم القاضي ضده، أما الوقوف أمام القاضي مع شخص تعرفه في المنام فيدل على الخصومة والنزاع أو إنهاء الشراكة.

تفسير حلم حكم القاضي في المنام

المحاكمة في المنام خصومة، ومن رأى أنه يحضر المحاكمة في الحلم فهو يتعرض للمساءلة أو يقع في خصومةٍ مع شريك، وربما دلّت المحاكمة في المنام على الخلاف مع الزوجة أو الأقارب.

وحكم القاضي في المنام إن كان في صالح صاحب الحلم يدل ذلك على الخروج من محنة أو الانتصار في خصومة، كما يدل حكم القاضي في مصلحة الرائي على نهاية أمرٍ مقلق في حياته، ومن كان مريضًا ورأى القاضي في المنام يحكم لمصلحته فذلك يدل على الشفاء بإذن الله.

وأما رؤية حكم القاضي في الحلم ضد الرائي فتدل على المحنة والتعب والمشاكل، وربما دلّ حكم القاضي ضد الرائي في المنام على ظلم الرائي لغيره أو أكله حقّ أهله بالميراث، وحكم القاضي ضد المريض في المنام لا خير فيه وقد يدل على دنو الأجل.

وإن كان حكم القاضي في المنام عادلًا دل على الفرج حتى وإن كان الحكم ضد الرائي، فمن رأى القاضي يحكم ضده في المنام وهو يرضى بالحكم دل ذلك على التوبة والرجوع عن الخطأ.

وأما حكم القاضي الظالم والجائر في المنام فيشير إلى التعرض للظلم أو الخصومة مع شخص فاسد، والحكم الظالم في المنام مشاكل متعبة وخسارة.

تفسير حلم القاضي في المنام للمطلقة

وإذا رأت المطلقة القاضي في المنام يدل ذلك على الراحة والأمان، خصوصًا إن كان القاضي في حلم المطلقة مبتسمًا أو سمعت منه حكمًا في مصلحتها، كما تدل رؤية القاضي في المنام للمطلقة على تحصيل حقوقها إن كانت مظلومة.

وإذا رأت في المنام أنها تصافح القاضي يدل ذلك علي الزواج مرّة ثانية من رجل صاحب هيبة ومال، وربما دلّت على الانتصاف لها ورضاها بحكم القضاء.

وإذا رأت المطلقة في المنام القاضي يبتسم يدل ذلك على فرجٍ قريب في جميع أمورها، وإن كانت لها حاجة معينة دلّت ابتسامة القاضي في الحلم على انقضاء تلك الحاجة وتحقيق تلك الأمنية.

وأما اذا رأت القاضي يحكم ضدها يدل ذلك على سوء نيّة وفساده، وربما يدلّ الحكم ضد الرائية على خيبة أملها.

تفسير حلم القاضي في منام الحامل

وإذا رأت الحامل القاضى في المنام يدل ذلك على طبيبها، فإن قال لها خيرًا كان ذلك سلامتها وصحتها الجيدة، وأما من رأت القاضي في المنام يحكم عليها وكانت حامل فهي تمرض، وعليها أن تسارع إلى طبيبها للكشف والاطمئنان، والله أعلم.