السبت 02 ديسمبر 2023
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دين ودنيا

المفتى يكشف أسباب عدم تطبيق الحدود الشرعية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،فيتو

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن أسباب عدم تطبيق الحدود الشرعية التى نص عليها القرآن الكريم، قائلًا: "إننا نتعامل مع النصوص بضوابط كثيرة في الفهم، ولا بدَّ من توافر شروط لننزل بالنصوص على أرض الواقع، مثل توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، ويمكن أن يظهر في بعض الحالات عدم تطبيق النص، لكن الواقع أنه طبِّق تطبيقًا صحيحًا". 
 

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم  الجمعة: "ولذلك لما حلَّت  المجاعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت الناس في حاجة شديدة، وفي هذه الحالة لا يصح تطبيق عقوبة السرقة؛ لأنه إن وجدت الضرورة مثل ما حدث في عهد عمر بن الخطاب من مجاعات، وبحثنا عن توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، نجدها غير متوفرة، بينما يظن بعض الناس أن الفقيه أهمل النص".

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واستكمل: "القاضي الآن لو شخص قتل إنسانا، لكنه لم يطمئن لكل الادلة فلم يطبق عليه حق، لكنه طبق النص القرآني الشريف لأنه لم يجد الأدلة والأسباب التى يمكن ان يحكم، وعلى هذا النحو يفهم ان القضاة مطبقون للشرع الشريف والقرآن الكريم، تطبيقا صحيحا".


المفتي: قدموا يد العون لأهالي غزة بالدعاء والمساعدات

وفي سياق متصل أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن للدعاء منزلةً عظيمة في الإسلام، وهو من أفضل العبادات؛ وذلك لِما فيه من التضرع والتذلل والافتقار إلى الله تعالى؛ لذا أوصانا الله تعالى بالحرص  على الدعاء، وهو سلاح فعال إن شاء الله لنصرة أهل غزة.

وتابع مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة:  "ينبغي للإنسان أن يوقن بإجابة الله عز وجل لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ)، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وأنتم موقنون بالإجابة)؛ أي: وأنتم على يقين بأن الله لا يردكم خائبين؛ لكرمه الواسع، وعلمه المحيط، وقدرته التامة، وذلك يتحقق بصدق رجاء الداعي وخلوص نيَّته".
 

ودعا مفتى الديار المصرية، الى ضرورة تقديم يد العون للمضرور من أهالي غزة، عبر التبرع بالصدقات والزكاة، عبر القنوات الرسمية للدولة المصرية، قائلًا: يجوز التبرع ونقل أموال الزكاة والصدقات لأهل غزة، ولكن عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة.

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مفتي الجمهورية: المحتكر منعدم الضمير وأناشد التجار ضرورة الكسب الحلال

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مفتي الجمهورية: يجوز التبرع ونقل الزكاة لأهل غزة عبر القنوات الرسمية


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الدكتور شوقى علام الزكاة والصدقات القرآن الكريم تطبيق الحدود مفتي الديار المصرية

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