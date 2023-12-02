لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

برغم أنه لم يرد عن النبي الكريم اي دعاء صباحي خاص بالمتزوجين إلا أن بعض الأزواج والزوجات يحلو لهم بدء اليوم بدعاء صباح للزوج والزوجة نستعرضه في هذا التقرير

دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

من أدعية الصباح

اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا.

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجًا، ومن كل هم مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

Advertisements

رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي،

اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي ووفقني وأجبر خاطري.

اللهم لا تصعّب لي حاجة ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، واقض لنا حاجاتنا يا رب العالمين.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة.

رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا.

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال.

اللهم فوضتك أمري كله فجملة خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد وهب لنا رزقًا لا يعد وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد.

"اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا".

"يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا".

"اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة.

"اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له"

دعاء الصباح للأحباب

الدعاء للأحباب من أعظم الهدايا التي يمكن أن تهديها لأحبابك، حيث يكون الدعاء للغير بظهر الغيب دعاء مُستجاب، ومن أدعية الصباح المناسبة لذلك:

"يارب في هذا الصباح، امنحنا أكاليل الراحة والهدوء، وانثر السعادة على أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجًا، وارزقنا ما نتمنى من حيث لا نحتسب".

"اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله".

"يا رب صبح أحبتي بما يسرهم، وكف عنهم ما يضرهم، ويسر لهم أمورهم، واجمعنا بجنتك، اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي".

دعاء الصباح للأطفال

صباح الخير، اللهم اني استودعتك نفسي وذريتي وديني واهلي ومالي وزوجي وكل شيء أعطيتني اياه ربي اللهم رضاك والجنة.

اللهم لا تبعدني عن ثلاثه صلاتي وولدي ومن احبني بصدق زوجي.

دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

دعاء الصباح للزوج

اللهم في هذا الصباح وفق زوجي حبيبي وقرة عيني واغفر له، وألبسه لباس الصحة والعافية، صباحك خير يا عمري.

اللهم أستودعتك مبسم زوجي وقلبه وصحته فلا تريني فيه مكروها يبكيني اللهم آمين في عيونك كل هالدنيا صباح، وفي صباحي مايجي مثلك عيون.

اللهم في هذا الصباح وفق زوجي إلى كل ما هو خير، اللهم اجعل صباحه محملًا بالخير، اللهم أنعم عليه بالصحة والعافية.

اللهم في هذا الصباح احفظ زوجي وسائر المسلمين وارحم أبي ونور عليه قبره يا أرحم الراحمين.

اللهم اني استودعتك زوجي ونفسي وجميع ما املك وأحبابي إن تحفظنا من كل شر، صباح الخيرات.

اللهم في هذا الصباح اني استودعك زوجي فاحفظه واعده إلينا سالما غانما هو ومن معه يا رب يا من لا تضيع ودائعه.

اللهم هو زوجي وحبيبي وسعادتي في هذه الحياة يا رب اسعد قلبه بقدر ما يسعدني اللهم إني استودعك قلبه وروحه وعافيته فاحفظه لي يارب.

اللهم اغفر لزوجي واهد قلبه وارضى عنه وارزقه الرزق الحلال الطيب الواسع المبارك.

اللهم أسعدني بقدر ما نويت إسعاد غيري وأرزقني وأرزق زوجي ومن أحببت سعادة الدنيا والآخرة، صباح الخير.

اللهم في هذا الصباح طهر قلب زوجي واجعله كما تحب، اللهم جملني في نظره وجمله في نظري، واحفظه لي، وأبعد عنه الضر ورفقة السوء.

اللهم اقسم لزوجي ما تحول بينه وبين معصيتك، وارزقه من طاعتك والهداية ما تبلغه به جنتك، واحفظه بحفظك، وارحمه واعف عنه إنك أنت الغفور الرحيم.

ربي احفظ لي مسافرا أحبه بقدر لا يعلم فيه إلا انت فهو قطعه من قلبي ولا أرى حياتي دونه اللهم إني استودعك إياه أينما كان فاحفظه لي زوجي.

دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

دعاء الصباح للزوجة

اللهم في هذا الصباح إني أسألك أن تجعل زوجتي خير سندًا لي وأن تجعلها متمسكة بعشرتي، واجعلها لي زوجة صالحة.

اللهم اجمع بيني وبين زوجتي بخير، وآلف بين قلوبنا وارزقنا الرضا وراحة البال وأبعد عنا الهم والكسل والحزن.

اللهم حببني إلى قلب زوجتي وجمّلني في عينها، واجعلنا هداة مهتدين ومن عبادك الصالحين.

اللهم اجعلني لزوجتي أبًا في الحنان، وأخًا في الطاعة، واجعلها لي أمًا في الحنان، وأختًا في الطاعة.

اللهم أصلحني إلى زوجتي، وأصلحها لي، واجعلها من الزوجات الصالحات.

اللهم إني أسألك أن تعطيها عفاف مريم، وصبر آسية، وعقل خديجة، وعلم عائشة.

اللهم ه هذا الصباح إني أسألك أن تجعل زوجتي مطيعة لي، وأن تجعلها متمسكة بعشرتي.

اللهم أصلحني إلى زوجتي، وأصلحها لي، واجعلها من الزوجات الصالحات.

اللهم إني أسألك أن تجعلني دائمًا نورًا في عين زوجتي، وأن ترزقني حبها، وأن تعصم قلبها من الآثام والذنوب.

اللهم ارزقني حب زوجتي وودّها، واجعلها هينة ولينة وحبيبة وكريمة وحليمة معي، واجعلها معينًا لي على طاعتك.

يا ربي إنّك تعلم أني أحببت زوجتي فيك فاجعلها هديتي في الدنيا يا رب العالمين.