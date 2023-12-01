الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز ميدياما على شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يتصدر مجموعته
الأهلي يتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق ميدياما الغاني الفوز بهدفين مقابل هدف على شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بابا يارا بغانا، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض فيتو في السطور التالية ترتيب المجموعة الرابعة (مجموعة النادي الأهلي) قبل مباراة بطل مصر غدا السبت أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن مواجهات الجولة الثانية.

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فيما يخوض مباراته الثانية أمام يانج أفريكانز غدا السبت، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد اليوم الجمعة.

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وفي المركز الأخير يحل فريق يانج أفريكانز التنزاني بدون أي رصيد من النقاط، حيث خاض مباراة الجولة الأولى فقط، وخسرها أمام شباب بلوزداد في الجزائر بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو 

مباريات الأهلي في شهر ديسمبر

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني، الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت 2 ديسمبر السادسة مساء. 

ويلتقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا  الجمعة 8 ديسمبر التاسعة مساء. 

 

الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر. 

وتنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر.

الأهلى- شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء 25 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

سوف يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق، في حالة وصول الأهلي للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين 25 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء في الدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في نظمها الجديد.

وتقام النسخة الحديثة من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر 2023.

وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري والوصيف بيراميدز والرابع مودرن فيوتشر، وأخيرا سيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية).

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري بالإضافة للمباراة النهائية من البطولة يوم الخميس 28 ديسمبر.

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