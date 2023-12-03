مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء يبحث الجميع عن أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه، وفي التقرير التالي نستعرض بعض هذه الأدعية والآداب فإلي التفاصيل

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

آيات الله في الشتاء



1 - الصواعق:



قال تعالى: وَيُرسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُم يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ المِحَالِ [الرعد:13].وقد جاء في سبب نزولها أن رجلًا من عظماء الجاهلية جادل في الله تعالى فقال لرسول الله: ( أيش ربك الذي تدعوني إليه؟من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه وأحرقته ).



2 - الرعد والبرق:



عن ابن عباس قال: اقبلت يهود إلى النبي فقالوا: (يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ ) قال: { ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله}قالوا: ( فما هذا الصوت الذي نسمع؟) قال:{زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر}قالوا: ( صدقت ) [السلسلة الصحيحة للألباني:1872].



3 - المطر والبرد:



قال تعالى: أًلَمَ تَرَ أَنَ اللهَ يُزجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَينَهُ ثُمَّ يَجعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الوَدقَ يَخرُجُ مِن خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنَ يَشَاءُ وَيَصرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرقِهِ يَذهَبُ بِالأَ بصَارِ [النور:43].

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آيات عن فصل الشتاء

وردت في كتاب الله تعالى بعض الآيات التي تشير إلى الشتاء وإلى المطر، وقد ذكر الله تعالى في بعض الآيات كيفية نزول المطر، وفي بعضها الصواعق والرعد، وفيما يأتي بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الشتاء:

قال تعالى: “أًلَمَ تَرَ أَنَ اللهَ يُزجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَينَهُ ثُمَّ يَجعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الوَدقَ يَخرُجُ مِن خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنَ يَشَاءُ وَيَصرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرقِهِ يَذهَبُ بِالأَ بصَارِ”.

قال تعالى: “وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ “.

أدعية الشتاء

الأولى: أذكار الاستسقاء:

وهي كثيرةٌ؛ ذكر منها النووي في «الأذكار» عددًا، ثمَّ نقل عن الإمام الشافعي قوله: «ويكون أكثر دعائه الاستغفارَ، يبدأ به دعاءَه، ويفصل بين كلامه، ويختم به، ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام، ويحثُّ الناسَ على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله –تعالى-».

قلتُ: إشارةُ منه –رحمه الله- إلى قوله –تعالى-: {وقلتُ استغفروا ربّكم إنّه كان غفّارًا يرسلِ السماء عليكم مدرارًا}.

الثانية: دعاء رؤية الريح:

روى مسلم في «صحيحه» عن عائشة –رضي الله عنها- قلت: كان النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا عَصفت الريح؛ قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك مِن شرها، وشر ما أُرسلت به».

الثالثة: الدعاء عند رؤية السحاب والمطر:

عن عائشة –رضي الله عنها أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى ناشئًا [أي: سحابًا لم يكتمل اجتماعه] في أُفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرها»، فإن مُطر قال: «اللهم صيِّبًا هنيئًا».

وفي رواية: «اللهم صيّبًا نافعًا»؛ أي: أسألك صَيّبًا، أو اجعله صيّبًا والصيِّب: هو المطر الذي يجري ماؤه.

والدعاء مُطلقًا –عند المطر- مُستحب؛ لما رواه الشافعي في «الأم» -ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» مرسلًا عن مكحول-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث».

الرابعة: الدعاء عند سماع الرعد:

في «موطأ مالك» -رواية أبي مصعب- عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير؛ أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، قال: «سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده، والملائكة مِن خيفته»، ثم يقول: إنّ هذا الوعيد، لأهل الأرض لَشَديد.

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

أحوال النبي في الشتاء

كان الرسول إذا غامت السماء وتكاثرت السحب، يرجو الله أن تكون سحب خير ورحمة، ويستشعر قدرته على كونه وخلقه، ويشفق من نزول عذاب بأمته، فإذا نزل المطر استبشر وسر وذهب ما كان به فعن السيدة عائشة (رضي الله عنها) أنَّها قالت: كان النبي إذا رأى مخيلة في السماء، أي سحابة يخال فيها المطر، أقبل وأدبر، ودخل وخرج، وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي: ما أدري لعله كما قال قوم «فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ».

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

عبادات الشتاء:

الشتاء فرصة عظيمة لأداء بعض العبادات المنسية أو المتكاسل عنها، فالشتاء ربيع المؤمن يفرح بقدومه؛ ليغنم الأجر والثواب، فقد كان عبدالله بن مسعود يقول: مرحبًا بالشتاء تنزل فيه البركة؛ أي: المطر، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر النهار للصيام، ومن العبادات المستحبة في فصل الشتاء:

1- من أعظم العبادات خاصة في الشتاء، إسباغ الوضوء على المكاره؛ أي إتمامه وإكماله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط).

2- عبادة الصوم: وهو من العبادات التي يتكاسل عنها بعض المسلمين، رغم قصر اليوم وبرودة الجو في الشتاء، بل هي الغنيمة الباردة.

3- عبادة قيام الليل: ليل الشتاء طويل وقد حرص السلف الصالح علي قيامه استغلالا له.

4- عبادة الدعاء: والدعاء من أعظم العبادات، بل هو العبادة كما صح عن رسول الله: (الدعاء هو العبادة)

آداب الشتاء:

1- الأخذ بالأسباب بالرخص، خاصة في أحكام الوضوء والصلاة من المسح على الخف والجورب، وكذلك يجوز الجمع بين الصلوات في البرد الشديد والمطر الشديد، ويجوز أن يصلي المسلم في رحله وبيته عند المطر الشديد.

2- مواساة الفقراء والأيتام بما يحتاجونه من أدوات التدفئة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادِّهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

3- عدم ترك نار التدفئة مشتعلة في البيت عند النوم، فقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخُمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا نِمتُم فأطفئوا سُرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتَحرقكم).

4- من السنن أن تعرض نفسك للمطر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؛ كما جاء في حديث أنس بن مالك، قال: (أصابنا ونحن مع رسول الله مطر، قال: فحسر رسول الله ثوبه؛ "أي كشفه" حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول، لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى)، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن السماء أمطرت فقال لغلامه: (أخرِج فراشي ورحلي يصيبه المطر، فقال أبو الجوزاء لابن عباس: لم تفعل هذا يرحمك الله؟ قال: أما تقرأ قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ [ق: 9]، فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي، وكان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، إذا أمطرت السماء خرج، فإذا أصاب صلعته الماء مسح رأسه ووجهه وجسده، وقال: (بركة نزلت من السماء لم تمسها يدٌ، ولا سقاء).