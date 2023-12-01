أوهمها بالزواج، إحالة متهم باغتصاب طالبة في المطرية للمحاكمة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة المتهم باغتصاب طالبة بعد إيهامها بالزواج منها بمنطقة المطرية إلى المحاكمة الجنائية.

أمر الإحالة للقضية

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية خطف المجني عليها (طالبة) البالغة من العمر ١٥ عاما من غير تحايل أو إكراه بأن استغل حداثة عمرها موهمًا إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه بإبعاد إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

أوهمها بالزواج وخدعها

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أوهمها أنه يريد أن يتقدم لها ولكنه استطاع أن يحصل على صور لها وهي عارية تماما ثم قام بتهديدها وأحضرها بتلك الطريقة إلى منزله ثم وضع لها مادة مخدرة في زجاجة مياه معدنية وقام بجريمته والتي اكتشفت بعد ذلك أنها حامل.

وفي سياق آخر.. أقر برلمان باكستان، تشريعًا جديدًا لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.

عقوبة الإخصاء الكيميائي

ويتضمن الإخصاء الكيميائي استخدام عقاقير للحد من التستوستيرون (الهرمون الجنسي الرئيسي لدى الذكور)، وهي العقوبة التي طبقتها بولندا ضد مغتصبي الأطفال منذ عام 2006، ونفذتها كوريا الجنوبية منذ عام 2011.

كما تمارس العقوبة ضد "عشاق الأطفال" فى إندونيسيا منذ 2016، وذلك ضمن عقوبات أخرى تشمل الإعدام.

الإخصاء الكيميائي مصطلح طبي يشير إلى تلاشي الرغبة الجنسية لدى الرجل أو ما يسمى بـ (العُنَّة) المؤقتة، دون الحاجة إلى إجراء عملية استئصال للأعضاء التناسلية، وذلك عن طريق تناول عقاقير وحقن تقلل من فرز هرمون "التستوستيرون" أو تعطل إنتاجه، وتتراوح مدة تناول تلك الأدوية ما بين 3 - 5 سنوات، ويعد هذا النوع من الإخصاء عقابًا تقره بعض الدول للمدانين بالاعتداءات الجنسية، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإندونيسيا، فيما تعد هذه الأخيرة أول دولة في العالم تصدر حكمًا بالإخصاء الكيميائي.

وأقرت ولاية ألاباما الأمريكية فى 2019 قانونا يعاقب بعض المدانين بالاعتداء الجنسى على الأطفال بالإخصاء الكيميائي، حيث يفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عامًا، البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط.

عقاقير الإخصاء

ويتعين على المدانين في ألاباما دفع ثمن عقاقير الإخصاء، كما تقرر المحكمة بعدها متى يكون تناول العقاقير غير ضروري.

وتطبق سبع ولايات أمريكية حاليا قانون الإخصاء الكيميائى، ومنها لويزيانا وفلوريدا.

هرمون التستوستيرون