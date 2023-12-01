حبس صاحب مصنع ومهندس بحوزتهما عملات أجنبية في المنوفية

قررت النيابة العامة بالمنوفية حبس مالك مصنع بلاستيك، ومهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بمزاولة نشاط فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية.



وتعود البداية عندما تم ضبط (صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط (صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للاشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (طن لحوم وبدائلها) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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