الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

عبد السند يمامة: المواطن يكتوي بنار الأسعار والحد الأدنى للأجور يجب أن يسد الاحتياجات الأساسية (صور)

مؤتمر عبد السند يمامة
مؤتمر عبد السند يمامة الانتخابى، فيتو

عقد المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة،  رئيس حزب الوفد، مساء اليوم، مؤتمره الانتخابي الرابع، وذلك فى مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، والذى نظمه النائب عيد هيكل المنسق العام لحملة عبد السند يمامة.

وخاطب المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المجتمع العربي والإسلامي كله، قائلا: إن القضية الفلسطينية لا يكفيها أبدا الهتافات فهى مقبولة في العواصم الغربية، ولكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتافات.

Advertisements

 

وأضاف المرشح الرئاسي خلال كلمته فى مؤتمر مؤسسة الزكاة: "لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد".

الانتخابات الرئاسية 

وتابع: “هناك مسألة غابت عن قصد أو جهل على القانونيين الدوليين وانا اتحدث فيها بصفتي استاذ في القانون ولي مؤلفات في القانون الدولي والدستوري والحقوق والحريات، تصل إلى ٢٨ مؤلفا واتحدث بهذه الصفة والمنهج، وأتوجه برسالة إلى من يهمه الأمر، وإذا قدر لي وفزت بالانتخابات ستكون رسالتي أن الحقيقة الغائبة هى أن غزة كانت تحت الإدارة المصرية حتى ٦٧”.

 

وأشار يمامة إلى أن غزة والضفة ليست قطاعات، لأن الدولة لها عناصر ثلاثة شعب وإقليم وإدارة وكلها مكتملة فيهم، ولذلك غزة إقليم وليست قطاع".

 

واستكمل يمامه: إننا نعترف بفلسطين ولها سفارة واتفاقية الدفاع المشترك تخاطب فلسطين وهناك التزام على العرب لفلسطين، وبعد انسحاب إسرائيل من غزة، فإنها أصبحت تحكم نفسها بنفسها، وما يحدث الآن بعد الهدنة من عودة للقصف وإبادة الشعب الفلسطيني، متابعا: من العجيب أن الإسرائيليين يقولون ببجاحة أنه تم تدمير ٥٠ % من مباني غزة فهل ننتظر ونشاهد ونشجب وندين ولذلك لا لتصفية القضية الفلسطينية".


وأشار إلى أن محاور برنامجه الانتخابي، يتضمن أنه لن يكون هناك إصلاح إلا بإصلاح التعليم، كما أن الإصلاح التشريعي ضرورة، فضلا عن استقلال القضاء والتوازن بين السلطات، والتوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعودة اختصاص التشريع لمجلس الشيوخ.

 

وأكد أن الكل يكتوي بنار الأسعار، كما أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يسد احتياجات المواطن الأساسية، لأن الناس تأن وتعاني للاسف في شراء السلع الأساسية.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد، إن الوفد هو الذى صنع الحرية وبنى الديمقراطية والذى أرسى قواعد حقوق الإنسان.

وأضاف الهضيبي الى أن الخائفين لا يصنعون الحرية، مشيرا أن الدكتور عبدالسند يمامة خاض المعركة الانتخابية من أجلكم، وليس من أجل التباهي أو الشهرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية الدكتور عبدالسند يمامة الشعب الفلسطيني انتخابات رئاسة الجمهورية النائب عيد هيكل تصفية القضية الفلسطينية رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

حمى الضنك، تحذير عاجل لأهالي سفاجا من المياه

للعودة لاتفاق التهدئة لمدة يوم، إسرائيل تبلغ الوسطاء بهذا الشرط وتنتظر رد حماس

أول تعليق من حكومة الاحتلال على مخطط الاستيلاء على شمال غزة

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

أخبرت به دولا عربية، تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على شمال غزة

سلمى الشيمي بعد الإفراج عنها: أنا مريضة منعزلة مظلومة ومحطمة

جماهير الهلال تحاول استفزاز رونالدو بالهتاف لـ ميسي وهذا رد فعل الدون (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز ميدياما على شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

زفة بالسيارات المزينة بالأعلام المصرية أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بماليزيا (صور)

إطلاق مبادرة لسان المصري بمتحف التحرير

آيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

برغم صغر عدد كلماتها، 10 فضائل للتهليل والتحميد والتسبيح

أحاديث لا تصح عن فضائل سورة النصر

المزيد
الجريدة الرسمية