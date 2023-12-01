عبد السند يمامة: المواطن يكتوي بنار الأسعار والحد الأدنى للأجور يجب أن يسد الاحتياجات الأساسية (صور)

عقد المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مساء اليوم، مؤتمره الانتخابي الرابع، وذلك فى مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، والذى نظمه النائب عيد هيكل المنسق العام لحملة عبد السند يمامة.

وخاطب المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المجتمع العربي والإسلامي كله، قائلا: إن القضية الفلسطينية لا يكفيها أبدا الهتافات فهى مقبولة في العواصم الغربية، ولكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتافات.

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وأضاف المرشح الرئاسي خلال كلمته فى مؤتمر مؤسسة الزكاة: "لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد".

الانتخابات الرئاسية

وتابع: “هناك مسألة غابت عن قصد أو جهل على القانونيين الدوليين وانا اتحدث فيها بصفتي استاذ في القانون ولي مؤلفات في القانون الدولي والدستوري والحقوق والحريات، تصل إلى ٢٨ مؤلفا واتحدث بهذه الصفة والمنهج، وأتوجه برسالة إلى من يهمه الأمر، وإذا قدر لي وفزت بالانتخابات ستكون رسالتي أن الحقيقة الغائبة هى أن غزة كانت تحت الإدارة المصرية حتى ٦٧”.

وأشار يمامة إلى أن غزة والضفة ليست قطاعات، لأن الدولة لها عناصر ثلاثة شعب وإقليم وإدارة وكلها مكتملة فيهم، ولذلك غزة إقليم وليست قطاع".

واستكمل يمامه: إننا نعترف بفلسطين ولها سفارة واتفاقية الدفاع المشترك تخاطب فلسطين وهناك التزام على العرب لفلسطين، وبعد انسحاب إسرائيل من غزة، فإنها أصبحت تحكم نفسها بنفسها، وما يحدث الآن بعد الهدنة من عودة للقصف وإبادة الشعب الفلسطيني، متابعا: من العجيب أن الإسرائيليين يقولون ببجاحة أنه تم تدمير ٥٠ % من مباني غزة فهل ننتظر ونشاهد ونشجب وندين ولذلك لا لتصفية القضية الفلسطينية".



وأشار إلى أن محاور برنامجه الانتخابي، يتضمن أنه لن يكون هناك إصلاح إلا بإصلاح التعليم، كما أن الإصلاح التشريعي ضرورة، فضلا عن استقلال القضاء والتوازن بين السلطات، والتوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعودة اختصاص التشريع لمجلس الشيوخ.

وأكد أن الكل يكتوي بنار الأسعار، كما أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يسد احتياجات المواطن الأساسية، لأن الناس تأن وتعاني للاسف في شراء السلع الأساسية.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد، إن الوفد هو الذى صنع الحرية وبنى الديمقراطية والذى أرسى قواعد حقوق الإنسان.

وأضاف الهضيبي الى أن الخائفين لا يصنعون الحرية، مشيرا أن الدكتور عبدالسند يمامة خاض المعركة الانتخابية من أجلكم، وليس من أجل التباهي أو الشهرة.