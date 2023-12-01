جلسات توعوية وتفاعلية ضمن أنشطة أندية السكان في البحيرة (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة (إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر،ومؤسسة اتجاة تدريبات، أنشطة حملة 360، جلستي تفاعلي - وأورجامي للتوعية عن صحة المراهقين ضمن أنشطة أندية السكان، وكذلك جلسة تنظيم أسرة تفاعلي بمركز شباب الصالحية إدارة شباب أبوحمص بالأمس بحضور عدد 30 مستفيد.

استمرار مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

استمرار مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

استمرار مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

استمرار مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الاورجامي ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الاسرة وختان الاناث يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

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كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة، ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

استمرار مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

استمرار مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

استمرار مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

والجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب صندوق الأمم المتحدة للسكان واشرف إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.



