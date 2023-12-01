ناقدة توجه نصيحة لـ هنيدي ومحمد سعد: ادرسوا مسيرة إسماعيل ياسين والبكاء على الأطلال لن يفيد

وجهت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله رسالة ونصيحة للفنان محمد سعد والفنان محمد هنيدي عقب تراجع إيرادات أعمالهم خلال الفترة الأخيرة، كاشفة عن السبب وراء هذا التراجع المستمر سواء بالسينما أو على الشاشة الصغيرة.

رسالة ماجدة خير الله لـ محمد سعد وهنيدي

وقالت “خير الله”: لو اني مابحبش اقول نصايح، لكن علي محمد سعد ومحمد هنيدي واي فنان يشعر أن مكانته في خطر وشعبيته في انهيار، أن يفكر ويدرس مسيرة إسماعيل ياسين، وهو النجم الكوميدي الذي لن يصل أي منهم لشعبيته ومقدار نجاحه، ومع ذلك فقد بدا نجمه يهوي في الستينيات، حتي وصل لأن يقبل أدوارا لم يكن يلعبها وهو كومبارس

الحكاية إن عدم إدراك الفنان بالمتغيرات في أذواق الجماهير، تجعله يصر علي تقديم نفس الأسلوب الذي نجح به في بداياته، وهي خطيئة هزمت الكثيرين.

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وتابعت خلال منشور عبر حسابها الرقمي بموقع “فيسبوك”: فلم يدرك إسماعيل يس أن مرحله الستينيات أفرزت نجوما جددا في الكوميديا، مثل مدبولي وفؤاد المهندس ومحمد عوض، وأمين الهنيدي، وأن نوعية الأعمال سواء أفلاما أو مسرحيات تختلف تماما عما كان يقدمه إسماعيل يس، وعن طريقته في الإصحاك التي تجاوزها زمن الستينيات، وحتي هؤلاء الذين كانوا جددا في الستينيات خفت نجاحهم في السبعينيات، عندما ظهر جيل عادل امام وسعيد صالح ويونس شلبي، وأن عشر سنوات من النجاح والتألق كافية جدا لأن يفكر الفنان في تغيير وتطوير أسلوب أدائه، ونوعية الأدوار التي يلعبها، الوقوف علي عتبات الماضي والبكاء علي الأطلال لن يغير من الوضع شيئا

علي محمد سعد وغيره من النجوم المأزومين أن يلحق نفسه، لأن هناك جيلا جديدا من المضحكين بدأ يأخذ مكانته وهذا الجيل يمتلك مفاتيح التعامل مع مفردات هذا العصر.



الناقدة ماجدة خير الله

و فى وقت سابق، قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إن كل شخص حر في رأيه من تضامن البعض حول موقف الفنان بيومي فؤاد مثل الفنانة وفاء عامر، ورفض البعض موقفه مثل صبري فراز والمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، موضحة أنها اندهشت من جملة "إحنا مش جايين علشان الفلوس" التي ذكرها خلال نهاية العرض المسرحي.



وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية "أنا استغربت من الجملة اللي قالها إحنا مش جايين علشان الفلوس.. أومال أنت جاي علشان يعشوك آخر الليل.. ما أي حد بيقدم عمل فني أو غير فني بيتقاضى عليه أجر ياخده باحترام".



واستكملت ماجدة خير الله، أنه من المفترض أن الجمهور الذي يشكر الفنان وهو أمر معتاد عليه منذ قديم الأزل ولكن ليس الفنان أن يشكر الجمهور، وكل شخص احترامه لنفسه يجعله يتصرف كما يشاء، ومن المفترض أن الفنان بعد نهاية العرض المسرحي يظهر برفقة زملائه ويحيون الجمهور ثم يسدل الستار.. بيومي فؤاد قال والله ما أخدنا فلوس.. إيه يا ابني فيه إيه!؟ حاجه ولا التسول ده لو فيه متسول في الشارع هتديله فلوس مش هيقولك كتر خيرك كتر خيرك كمان شوية وهتبوس الأيادي".