الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

غسان مسعود: العدو الإسرائيلي "غبي" وحربه معنا حرب وجود وليست حدود

غسان مسعود؛ فيتو
غسان مسعود؛ فيتو

تحدث الفنان السوري غسان مسعود عن الحرب القائمة حاليًا في غزة، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، موضحًا أن الاحتلال "عدو غبي للغاية".

 

أضاف "مسعود" خلال حواره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر قناة "ON"، أنه كان عند الإسرائيلي مظلمة يسيطر فيها على عقول العالم وهي مظلمة الهولوكوست، أي المحرقة، واليوم الإسرائيلي قام بمحرقة في حق الفلسطينيين، وقد يبدو أنه متفوق عسكريا، ويرمي أطنان المتفجرات على غزة، لكنه عدو غبي جدا لأنه لا يعلم أن مقابل كل طفل فلسطيني سيظهر 10 آلاف مقاتل.

 

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النوايا غير المعلنة

وتابع: "الشيء الذي يخيفني كعربي أن النوايا غير المعلنة جزء منها أُعلن، مثلما اقترح أحد الوزراء الإسرائيليين بقصف غزة بالنووي، أنا أفترض أن هذا النقاش دار على الطاولات والأبواب مع عدو ممكن يوصل لهون".

 

 

وواصل غسان مسعود: "ما يحدث تهجير قسري.. ما معنى أن تسلح مستوطنين وتقول له اقتل أي فلسطيني في وجهك.. أعطوا رخصة في القتل.. هذا القتل اليومي لأجل التهجير.. وسكان غزة صامدون.. وهذا العدو لا يريد السلام ما دام لون علمه من النهر للنهر.. لأن حربهم معنا حرب وجود مش حرب حدود".


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