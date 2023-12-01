الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مصر تفوز بعضوية المنظمة البحرية الدولية

المنظمه البحريه،فيتو
المنظمه البحريه،فيتو

 أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم عن نجاح  مصر فى الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية  الفئة "C". 

 وذلك خلال الانتخابات التى أجريت اليوم  بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن  حيث حصلت مصر ثالث أكبر عدد أصوات بواقع   142صوتا من إجمالي 166 صوتا صحيحا

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وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير،  وزير النقل،  بهذا النجاح الكبير الذى حققته مصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية، لافتا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات

  وتكليلًا لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن حيث استمر التنسيق على مدار العامين السابقين من أجل الترويج لدعم الترشح المصري والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس والذي احتفظت به منذ 1977

مشيرا إلى أن الفوز الذى حققته مصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعد انتصارا للإرادة والدبلوماسية المصرية.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير بالتهنئة  لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة هذا الفوز الكبير 

مؤكدًا أن هذا الفوز يجسد دور مصر المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيدا على المكانة الرائدة التي تحتلها  مصر في مجال النقل البحري والتجارة العالمية

جدير  بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست سنة 1948، يقع مقرها في لندن.ومن أهدافها (السلامة والأمن البحري. - مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن. - مكافحة التلوث البحري -  إرساء نظاما لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري - تأسيس نظاما دوليا لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.- تحقيق نظام بحري مستدام

ويتم من خلال المنظمة البحرية الدولية رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا الجديدة والابتكار والتعليم والتدريب البحري، والأمن البحري، وإدارة حركة المرور البحرية وتطوير البنية التحتية البحرية

 

كما يتم تطبيق  المعايير العالمية التي تغطي هذه القضايا. و تتألف المنظمة البحرية الدولية من عدد 5 لجان رئيسية وعدد 9 لجان فرعية منبثقة عنها إلى جانب مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية لها.

 

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البريطانية الدبلوماسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظمة البحرية المنظمة البحرية الدولية النقل البحرى

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