أرقام وليد سليمان مع الأهلي في عيد ميلاده الـ 39

يحتفل اليوم وليد سليمان لاعب الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين بالنادي حاليا بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، حيث إن اللاعب من مواليد 1 ديسمبر 1984.

ولعب وليد سليمان الشهير بـ“الحاوي” للعديد من الأندية وهي بالترتيب (بتروجيت وإنبي والأهلي) وخاض العديد من المباريات الدولية مع المنتخب المصري.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أرقام وليد سليمان مع الأهلي في عيد مولده.

أرقام وليد سليمان مع الأهلي

لعب بقميص الأهلي 313 مباراة في جميع البطولات جاءت علي النحو التالي:

178 في الدوري، 21 في كأس مصر، 5 في السوبر، 96 في البطولات الأفريقية، 8 في كأس العالم للأندية، 3 في البطولة العربية، 2 في كأس الرابطة

سجل الحاوي وليد سليمان 75 هدفا بقميص الأهلي في جميع البطولات

وجاء أكثر اللاعبين صناعة للأهداف لوليد سليمان

عبد الله السعيد (9 أسيست)

علي معلول، جونيور أجاي (4 أسيست)

محمد أبو تريكة، محمود حسن تريزيجيه، أحمد فتحي (3 أسيست)

محمد بركات، محمد هاني، أحمد حمودي (2 أسيست)

حسام غالي، موسى يدان، عمرو السولية، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد فضل، محمد رزق، رامي ربيعة، محمد ناجي جدو، مروان محسن، إسلام محارب، حسين الشحات، عماد متعب (أسيست واحد)

صنع وليد سليمان بقميص الأهلي 40 هدفا

وجاء ترتيب هدافي الأهلي من صناعة الحاوي وليد سليمان

مؤمن زكريا (5 أهداف)

عماد متعب (4 أهداف)

محمد أبو تريكة، عبد الله السعيد، جونيور أجاي (3 أهداف)

ماليك إيفونا، سعد سمير، رامي ربيعة (هدفين)

وائل جمعة، عمرو جمال، صلاح الدين سعيدو، إسلام رشدي، صالح جمعة، وليد أزارو، مروان محسن، أحمد الشيخ، علي معلول، حسام حسن، أحمد فتحي، جون أنطوي، إسلام محارب، صلاح محسن، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر (هدف)

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواجهات الأهلي في شهر ديسمبر

الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني، الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت 2 ديسمبر السادسة مساء.

الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري، الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الجمعة 8 ديسمبر التاسعة مساء.

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الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر.

وتنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر.

الأهلى- شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 25 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

سوف يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق، في حالة وصول الأهلي للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين 25 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء في الدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في نظمها الجديد.

وتقام النسخة الحديثة من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر 2023.

وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري والوصيف بيراميدز والرابع مودرن فيوتشر، وأخيرا سيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري بالإضافة للمباراة النهائية من البطولة يوم الخميس 28 ديسمبر.