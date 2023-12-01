بعد انتهاء المعسكر المفتوح، موعد التجمع المقبل لمنتخب الشباب

منتخب الشباب، اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، صباح اليوم الجمعة معسكره المفتوح الذى استمر لمدة 48 ساعة على الملعب الفرعى باستاد القاهرة، بمشاركة 50 لاعبا حيث يسعى الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين فى مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دورى المحترفين فى هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر.



وائل رياض يختبر 50 لاعبا

واستدعى الجهاز الفنى 50 لاعبا للمعسكر المفتوح يمثلون أندية الأهلى والزمالك وزد والمصرى والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، انبى، طلائع الجيش،فاركو، المقاولون العرب، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربى وديروط والمدينة المنورة وبنى سويف، وادى دجلة، المنصورة، بورتو السويس.



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معسكر مغلق يوم 9 ديسمبر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، موعد المعسكر التدريبي المقبل للفريق، والذي يأتي ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة المقرر إقامتها العام المقبل.

ويقام المعسكر المقبل لمنتخب الشباب في الفترة من 9 إلي 15 ديسمبر المقبلين بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يتخلله مباراة ودية دولية لم يتحدد طرفها بعد.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة شمال إفريقيا تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

أرقام منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

خاض 4 مباريات

فاز في مباراة واحدة على الجزائر (3-0)

خسر مباراة واحدة أمام تونس (2-4)

تعادل في مباراتين: مع ليبيا (1-1) - مع المغرب (2-2)

سجل لاعبوه: 8 أهداف

استقبلت شباكه: 7 أهداف

وحاول اتحاد الكرة الاعتذار عن المشاركة في البطولة خوفا من سوء النتائج، خاصة أن المنتخب المصري حديث التكوين، إلا أن وائل رياض تمسك بالمشاركة في البطولة واعتبرها احتكاكا قويا ومهما للفريق في بداية تكوينه.

نتائج منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

وتستعرض فيتو في التقرير التالي نتائج منتخب الشباب المصري في بطولة شمال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الأولى: منتخب مصر تعادل مع ليبيا 1-1

المباراة الثانية: منتخب مصر يفوز على الجزائر 3-0

المباراة الثالثة: منتخب مصر يخسر أمام تونس 2-4

المباراة الرابعة: منتخب مصر يتعادل مع المغرب 2-2

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.